影／3逃逸移工搭白牌車上工 見警攔查各自逃...僅1人被逮

3名越南籍逃逸移工昨天一早搭白牌車上工，在新北市板橋區見警攔查立即開車門下車各自逃跑，僅1人被逮，警詢後依違反入出國及移民法解送移民署北區事務大隊新北市專勤隊收容，司機違反公路法違規載客將依法裁罰。

新北市海山警方昨天上午6時許， 在板橋區中正路與新月三街口發現開車的蔣姓女子（39歲）越線停等紅燈，鳴警笛要求停靠路邊受檢，蔣女依員警指示才將車停靠路邊，車上3名男子立即開車門分途拔腿狂奔。

員警見狀尾隨追人僅攔下一名47歲男子，經查他竟是已逾期566天的越南籍逃移工，蔣女表示，昨天是透過Line群組提供叫車服務，收取費用欲將3名男子從板橋區載送至三重區上工。