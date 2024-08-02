聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／3逃逸移工搭白牌車上工 見警攔查各自逃...僅1人被逮
3名越南籍逃逸移工昨天一早搭白牌車上工，在新北市板橋區見警攔查立即開車門下車各自逃跑，僅1人被逮，警詢後依違反入出國及移民法解送移民署北區事務大隊新北市專勤隊收容，司機違反公路法違規載客將依法裁罰。
新北市海山警方昨天上午6時許， 在板橋區中正路與新月三街口發現開車的蔣姓女子（39歲）越線停等紅燈，鳴警笛要求停靠路邊受檢，蔣女依員警指示才將車停靠路邊，車上3名男子立即開車門分途拔腿狂奔。
員警見狀尾隨追人僅攔下一名47歲男子，經查他竟是已逾期566天的越南籍逃移工，蔣女表示，昨天是透過Line群組提供叫車服務，收取費用欲將3名男子從板橋區載送至三重區上工。
警方調查，蔣女未依法申請核准，擅自經營汽車運輸違法載客，昨依反公路法規定函送新北市交通局依法裁處；該名被逮的越南籍逃逸移工於警詢後，依違反入出國及移民法解送移民署北區事務大隊新北市專勤隊收容。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言