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影／嘉義市私立高中驚傳火燒車 37歲男在駕駛座成焦屍

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導

嘉義市某私立高中籃球場，今天下午4點26分傳出火燒車消防人員趕抵現場，轎車前方竄出火舌，消防人員撲滅火勢，發現車內有1名男子坐在駕駛座，被燒成焦屍，警方初步調查排除外力介入，死者家屬趕往認屍，確認為37歲男子。

據了解，死者坐在駕駛座上，車輛外觀前後無火燒痕跡，起火點疑似在駕駛座，且該處偏僻人煙罕至，事發當下沒有目擊民眾，且周邊無監視器，警方通知車主家屬到場。死者母親說，37歲兒子前陣子不順心，意志消沈。

警方表示，今天下午4點28分獲報，在八掌溪畔一處空地有汽車起火，經鑑識人員到場勘查，發現駕駛座有一具男屍，初步調查未發現有外力介入情形，車內有疑似寶特瓶物品，正由警消調查起火原因，釐清男子死亡原因。

在地民眾說，這所學校位於八掌溪畔，鄰近蘭潭水庫，曾是知名棒球學校，因少子化招不到學生，向教育部申請停招，近年復招仍招不到學生，校地空曠且人煙罕至，目前學校並無師生，死者應該不是教職員，不排除是外地人。

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嘉義市私立高中今天下午驚傳火燒車，37歲男子在駕駛座成焦屍。記者魯永明／攝影
嘉義市私立高中今天下午驚傳火燒車，37歲男子在駕駛座成焦屍。記者魯永明／攝影
嘉義市私立高中今天下午驚傳火燒車，37歲男子在駕駛座成焦屍。記者魯永明／攝影
嘉義市私立高中今天下午驚傳火燒車，37歲男子在駕駛座成焦屍。記者魯永明／攝影

嘉義 消防人員 火燒車 監視器

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