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酒店徹夜飲酒...BMW男酒駕撞死五股晨運老翁 被判6年3月

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市五股區去年8月24日清晨發生一起死亡車禍，從台北市中山區酒店徹夜飲酒的男子洪伯軍，凌晨4時許酒駕載3名友人返家，不慎撞死清晨早起運動、正要走斑馬線過馬路的王姓老翁，新北地方法院國民法庭今依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判刑6年3月，犯案用的BMW則予以沒收。可上訴。

判決指出，29歲洪男自案發前一晚12時，於台北市中山區林森北路某酒店，飲酒消費至24日4時許，執意駕駛白色BMW轎車，載送2男1女共3名友人返家。同日4時27分許，行經新北市五股區新城八路，右轉芳洲八路時，因酒後未注意70歲的死者正穿越人行道，直接大力撞飛死者，車頭與擋風玻璃均嚴重破裂。

死者當下呈現顏面、頸椎、左側鎖骨、肩胛骨、左側肋骨骨折，消防人員到場時，死者已無生命跡象，經緊急送醫搶救，仍於同年9月1日宣告不治；警方現場測得洪男酒測值則為0.42MG/L。

經合議庭與國民法官評議，審酌洪男雖當場自首，但酒駕前友人曾勸阻，洪男卻置之不理執意酒駕，使死者家屬承不可磨滅的心靈創痛，死者女兒甚至每天問媽媽：「爸爸怎麼還沒有回家？」考量洪男已與家屬達成民事和解，目前已賠償和解金額9分之7，餘款將待服刑出監後按月賠償，因此判處徒刑6年3月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

男子洪伯軍去年凌晨酒駕撞死王姓晨運老翁，新北地方法院國民法庭依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判刑6年3月。圖／聯合報系資料照片
男子洪伯軍去年凌晨酒駕撞死王姓晨運老翁，新北地方法院國民法庭依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判刑6年3月。圖／聯合報系資料照片

國民法官 撞飛 車禍 酒測 酒駕

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