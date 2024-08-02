快訊

奧運游泳／蝶腳動作出問題 韓安齊女子200混遭判失格

奧運桌球／打下林昀儒17歲法國新星 4強賽遭樊振東完全輾壓

奧運田徑／「跨欄正妹」張博雅100公尺分組第3 衝進正式預賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關黑屋、膠帶貼嘴...台中爆6小班幼童集體受虐家長淚訴 教局震怒：調查嚴辦

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中烏日某私立幼兒園遭爆小班幼生疑集體受虐，今有6名幼生家長出面指控孩子遭抱摔、關小黑屋、學動物吃飯、拿膠帶綁手、貼嘴、穿裙子被打等不當對待。教育局主任秘書郭明洲今天下午再率隊到幼園擴大稽查並表示，家長對園方的指控，教育局絕對嚴查重辦，四度率隊調查，不放過任何跡證，也不遺漏所有可能的受害者。

台中市議員張家銨、江肇國、人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑、律師李宣毅昨陪同這6名幼生家長出面說明。家長紛紛哭訴，孩子回家怕黑，不敢一個人上廁所，說被關小黑屋 、用膠帶貼他，再追問就不講，還裝堅強唱歌，讓家長很心痛、難過；女童不敢穿裙子到校怕被罰，男童在大熱天卻堅持穿長褲，因為被打比較不痛；孩子被用膠帶綑手，吃飯只能學動物趴著吃飯。

郭明洲說，教育局秉持「徹查到底、從嚴究辦」的原則，7月29日獲報當天立即到園稽查、暫停涉案師職務並啟動專案調查，今天下午率隊到幼園擴大稽查，帶回全園錄影器監視畫面，將針對幼園全體師生與家長逐一訪查。

郭明洲表示，教育局再三重申「虐兒零容忍」，家長對園方的指控，教育局絕對嚴查重辦；教育局除掌握之前帶回的班級監視器畫面外，調閱範圍擴大到全園各角落，將全園監視器畫面均取回，絕不漏掉任何跡證。有關該園是否有隱匿未通報、是否有包庇、管理鬆散，教育局也將逐一調查釐清，以最快速度完成；若查獲違法屬實，最重不排除勒令停業，行為人終身不得進用。

教育局說明，任何對幼童不當的行為，市府絕對嚴查重辦，一旦查獲行為人對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他對幼兒身心暴力或不當對待等行為，依規定最重可裁罰60萬元罰緩及終身不得於教保服務機構任職。

台中烏日某私立幼兒園小班學生疑集體受虐，今有6名幼生家長出面控訴，並要求市府提供必要協助資源。記者趙容萱／攝影
台中烏日某私立幼兒園小班學生疑集體受虐，今有6名幼生家長出面控訴，並要求市府提供必要協助資源。記者趙容萱／攝影
台中烏日某私立幼兒園爆幼生疑集體受虐，教育局主任秘書郭明洲（中）今天下午率隊入園大稽查。圖／台中市教育局提供
台中烏日某私立幼兒園爆幼生疑集體受虐，教育局主任秘書郭明洲（中）今天下午率隊入園大稽查。圖／台中市教育局提供
台中烏日某私立幼兒園小班學生疑集體受虐，今有6名幼生家長出面控訴，並要求市府提供必要協助資源。記者趙容萱／攝影
台中烏日某私立幼兒園小班學生疑集體受虐，今有6名幼生家長出面控訴，並要求市府提供必要協助資源。記者趙容萱／攝影

台中市 幼兒園 教育局 監視器

延伸閱讀

北市幼兒園性侵案 教育局：爭取讓家長看監視器

國小師涉「創意私房案」顏若芳爆：18校反針孔偵測掛0

當教育專業碰上犯罪防制 游淑慧點出狼師案幾個盲點

學校營養午餐農藥殘留合格率六都墊底 桃園市府回應了

相關新聞

關黑屋、膠帶貼嘴...台中爆6小班幼童集體受虐家長淚訴 教局震怒：調查嚴辦

台中烏日某私立幼兒園遭爆小班幼生疑集體受虐，今有6名幼生家長出面指控孩子遭抱摔、關小黑屋、學動物吃飯、拿膠帶綁手、貼嘴、...

嘉市某私立高中籃球場火燒車 1人陳屍車內死因待查

嘉義市某私立高中籃球場，下午4點26分傳出火燒車，消防人員趕抵現場，轎車前方竄出火舌，消防人員撲滅火勢，發現車內有1人燒...

台東溺水事故...2學生被大浪捲走 1女獲救、11歲女送醫不治

台東市成都南路底海邊今下午傳溺水意外，有2男3女國中小學生相約戲水，未料，2女生被大浪捲入，其中1名被釣客救起無礙，另1...

立法院群賢樓冒白煙 助理驚呼「失火通報」虛驚一場

立法院群賢樓今天下午冒出陣陣白煙，不少看到的助理、立法院內人員以為是群賢樓發生火警，急呼失火了，趕快報警救火；經向立法院...

酒店徹夜飲酒後酒駕撞死五股晨運老翁　BMW男判6年3月

新北市五股區去年8月24日清晨發生一起死亡車禍，從台北市中山區酒店徹夜飲酒的男子洪伯軍，凌晨4時許酒駕載3名友人返家，不...

「武林帖」釀女學生溺斃 非法住宿廣告去年遭勒令下架

新竹縣尖石鄉「武林帖」夏令營，本周三驚傳15歲黃姓女高中生在溯溪時溺斃，記者現場採訪時赫然發現，建物緊鄰錦屏溪，且該河段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。