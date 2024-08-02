關黑屋、膠帶貼嘴...台中爆6小班幼童集體受虐家長淚訴 教局震怒：調查嚴辦

台中烏日某私立幼兒園遭爆小班幼生疑集體受虐，今有6名幼生家長出面指控孩子遭抱摔、關小黑屋、學動物吃飯、拿膠帶綁手、貼嘴、穿裙子被打等不當對待。教育局主任秘書郭明洲今天下午再率隊到幼園擴大稽查並表示，家長對園方的指控，教育局絕對嚴查重辦，四度率隊調查，不放過任何跡證，也不遺漏所有可能的受害者。

台中市議員張家銨、江肇國、人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑、律師李宣毅昨陪同這6名幼生家長出面說明。家長紛紛哭訴，孩子回家怕黑，不敢一個人上廁所，說被關小黑屋 、用膠帶貼他，再追問就不講，還裝堅強唱歌，讓家長很心痛、難過；女童不敢穿裙子到校怕被罰，男童在大熱天卻堅持穿長褲，因為被打比較不痛；孩子被用膠帶綑手，吃飯只能學動物趴著吃飯。

郭明洲說，教育局秉持「徹查到底、從嚴究辦」的原則，7月29日獲報當天立即到園稽查、暫停涉案師職務並啟動專案調查，今天下午率隊到幼園擴大稽查，帶回全園錄影器監視畫面，將針對幼園全體師生與家長逐一訪查。

郭明洲表示，教育局再三重申「虐兒零容忍」，家長對園方的指控，教育局絕對嚴查重辦；教育局除掌握之前帶回的班級監視器畫面外，調閱範圍擴大到全園各角落，將全園監視器畫面均取回，絕不漏掉任何跡證。有關該園是否有隱匿未通報、是否有包庇、管理鬆散，教育局也將逐一調查釐清，以最快速度完成；若查獲違法屬實，最重不排除勒令停業，行為人終身不得進用。