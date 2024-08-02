台東溺水事故...2學生被大浪捲走 1女獲救、11歲女送醫不治

台東市成都南路底海邊今下午傳溺水意外，有2男3女國中小學生相約戲水，未料，2女生被大浪捲入，其中1名被釣客救起無礙，另1名則被救難人員救起時沒有呼吸心跳，緊急送醫後搶救仍不治。

這起溺水意外發生在下午3點多，5名國中小學生相約前往成都南路底，靠近垃圾焚化爐後方沙灘戲水，2名女生突遭大浪捲入海中，一旁釣客見狀，立刻下水拉起其中1名以水母漂漂浮的14歲女孩。

另1名11歲女孩則被海流帶到離岸30公尺處，消防隊員獲報後出動橡皮艇，下水將溺者救起，但女孩已無呼吸心跳，載回岸邊施予CPR，並送往馬偕醫院急救，不過經搶救後仍宣告不治。