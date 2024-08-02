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台中男領130萬稱要投資洋酒 警與行員聯手阻詐

中央社／ 台中2日電

台中黃姓男子認識網友，對方稱可介紹他便宜採購高價洋酒投資，黃男日前到銀行提領新台幣130萬元要匯款，行員發現有異通報警方到場，經員警戳破為詐騙手法他才取消匯款，成功保住積蓄。

台中市警察局第五分局今天表示，文昌派出所7月26日上午9時多接獲玉山銀行文心分行通報稱，有行員察覺黃姓男子欲提領巨額現鈔，疑似遭到詐騙請警方到場協助。

警方到場後，經詢問黃男提款用途，他表示，日前認識網友後，對方介紹可用低於市場價的價格，採購一款知名品牌43年威士忌原酒作為投資使用，且網友稱該款高價洋酒全球限量600瓶，因稀有性具有極高增值空間，他打算提領130萬採購投資。

但銀行查證黃男的交易記錄時，發現他先前有一筆，同個帳戶超過百萬元的匯款記錄，經警方進一步查證受款帳戶已列為詐騙警示名單，確認投資洋酒為詐騙集團的假投資陷阱。

經員警向黃男解釋，購買高價洋酒應透過實體店面以確保交易安全，且大筆採購應驗收現貨無誤再繳付貨款等，並說明詐騙集團的常見手法，提醒他不要輕信網路上來路不明的投資建議。經過警方解說後，黃男才意識遭遇詐騙並取消匯款，成功阻詐130萬元，黃男也對警方與銀行關懷致謝。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市 成功 詐騙集團 警察

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