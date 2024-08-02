「武林帖」釀女學生溺斃 非法住宿廣告去年遭勒令下架

新竹縣尖石鄉「武林帖」夏令營，本周三驚傳15歲黃姓女高中生在溯溪時溺斃，記者現場採訪時赫然發現，建物緊鄰錦屏溪，且該河段約百公尺整治工程做的相當不錯，安全性頗佳，以舉辦溯溪活動的場域來說，堪稱得天獨厚，而發生溺水意外的水潭，則是在整治河段上游約30公尺的未整治河段，隱藏危險性卻被忽視。

昨上午縣府交旅處等單位前往聯合稽查，發現業者違法提供住宿，將依民宿管理辦法暨發展觀光條例先裁處8萬4千元，另有違反農發條例、區域計畫法及違建部分，後續將由權責單位依規定處置。

據了解，邊姓夫妻經營尖石鄉的「武林帖」場域已有十餘年，提供營隊學員野外求生、漆彈、溯溪等特訓課程，其中吃、住方面也是一條龍承包，團費高達1萬2000元，除了寒暑假舉辦夏令營、冬令營之外，還違規經營民宿，提供住宿服務。

附近民眾指出，近年來「武林帖」平日很少有散客上門，生意不是很好，邊姓夫妻雖住在這裡，卻與當地其他業者少有往來，感覺相當低調。轄區警方也說，平日只有巡邏經過「武林帖」，沒發生治安事件，也就沒接觸機會，所以也不了解該場域實際營業狀況。

新竹縣政府交旅處副處長張淇銘表示，去年4月份網路稽查時，發現有「武林帖」線上住宿廣告（含房型介紹、房價等），但因該處非屬合法民宿，因此隔月1日即依據發展觀光條例函請業者下架，該業者也配合下架相關住宿廣告。直到昨聯合稽查才發現業者依舊違法提供夏令營團員住宿服務，違規事實明確，依法先裁處8萬4千元。