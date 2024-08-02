「武林帖」釀女學生溺斃 非法住宿廣告去年遭勒令下架
新竹縣尖石鄉「武林帖」夏令營，本周三驚傳15歲黃姓女高中生在溯溪時溺斃，記者現場採訪時赫然發現，建物緊鄰錦屏溪，且該河段約百公尺整治工程做的相當不錯，安全性頗佳，以舉辦溯溪活動的場域來說，堪稱得天獨厚，而發生溺水意外的水潭，則是在整治河段上游約30公尺的未整治河段，隱藏危險性卻被忽視。
昨上午縣府交旅處等單位前往聯合稽查，發現業者違法提供住宿，將依民宿管理辦法暨發展觀光條例先裁處8萬4千元，另有違反農發條例、區域計畫法及違建部分，後續將由權責單位依規定處置。
據了解，邊姓夫妻經營尖石鄉的「武林帖」場域已有十餘年，提供營隊學員野外求生、漆彈、溯溪等特訓課程，其中吃、住方面也是一條龍承包，團費高達1萬2000元，除了寒暑假舉辦夏令營、冬令營之外，還違規經營民宿，提供住宿服務。
附近民眾指出，近年來「武林帖」平日很少有散客上門，生意不是很好，邊姓夫妻雖住在這裡，卻與當地其他業者少有往來，感覺相當低調。轄區警方也說，平日只有巡邏經過「武林帖」，沒發生治安事件，也就沒接觸機會，所以也不了解該場域實際營業狀況。
新竹縣政府交旅處副處長張淇銘表示，去年4月份網路稽查時，發現有「武林帖」線上住宿廣告（含房型介紹、房價等），但因該處非屬合法民宿，因此隔月1日即依據發展觀光條例函請業者下架，該業者也配合下架相關住宿廣告。直到昨聯合稽查才發現業者依舊違法提供夏令營團員住宿服務，違規事實明確，依法先裁處8萬4千元。
另外，該場域地目編定為農牧用地，現況興建建物、鋪設水泥鋪面，經農業主管機關認定未符合農業用地使用則依違反區域計畫法規定辦理，依法可開罰6萬以上30萬以下之罰款；違建部分則將移請尖石鄉公所查報，縣府工務處再依建築法規定辦理，後續將排定違章建築強制拆除。
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