成大考古所教授颱風來仍不願下山...身體不適報案 今搭機下山

成功大學考古研究所一名教授，暑假7月到屏東縣霧台鄉舊好茶部落做研究，因凱米颱風來襲，教授與家屬失聯4天，相當擔心，空勤總隊7月28日上山救援，當時表明糧食無虞，不願下山。未料8月1日晚間8點，消防局接獲通報，這名教授身體不適有感冒症狀，颱風過後山區路徑受損，空勤總隊今上午出動救援，這名教授一人搭機下山，送屏東基督教醫院。

空中勤務總隊高雄小港機場駐地勤務第三大隊第一隊，8月1日晚間8點，接獲屏東縣政府消防局通報，屏東縣霧台鄉舊好茶部落，1名男性因身體不適感冒症狀，已無感冒藥物，由於凱米颱風過後路徑受損，溪水湍急，需直升機協助下山就醫。

空勤總隊接獲後，2日派遣UH-60M黑鷹直升機NA-701執行任務，8點47分從高雄小港機場起飛，9點2分飛抵目標區，9點9分執行吊掛，9點12分完成吊掛作業，隨即飛抵消防局特搜大隊醫療後送，9點24分抵達長治特搜大隊，送往屏東基督教醫院。