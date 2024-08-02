酒駕男自撞送醫堅持出院返家吐血不治 醫師挨告不起訴

新北市一名王姓男子，去年3月3日晚間，酒後騎機車擦撞等紅燈的轎車後，被送往衛生福利部台北醫院救治，但他拒絕任何檢查、治療，並堅持出院返家休養，豈料3天後竟吐血而亡。家屬認為當時台北醫院蔡姓醫師疏未看診、救治，導致王男喪命提告，新北地檢署查出，當時王男並非強制就醫病患，卻堅持離院且簽有自願退院書，將蔡姓醫師處分不起訴。

家屬指控，檢警調查，當天王男被送往台北醫院，由蔡姓醫師負責診治，卻未注意替王○○為胸部X光或斷層掃描檢查，以致王男出院回家後，曾向家人表示胸悶，同年月6日傍晚17時許，竟在家中吐血被送往淡水馬偕醫急救，2天後仍因中樞神經損傷及肺脂肪栓塞不治死亡，認為蔡男涉嫌醫療過失致死。

蔡姓醫師到案喊冤，表示當初是警消陪同王男前來醫院，他有問對方是否要安排斷層或X光檢查，都遭王男拒絕，且因王男並非被強制送醫的病患，若其拒絕接受檢查，醫師不能勉強；當時在場的簡姓護理師證詞也與蔡男一致。

檢察官調閱王男台北醫院急診護理紀錄表、病歷紀錄單，上面明確記載王男拒絕換藥，院方已告知風險，仍違背醫囑離院，加上王男曾簽署自願退院書，足證其自行拒絕接受檢查後離院，難認蔡男醫療行為有違注意義務，因此將他不起訴。

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