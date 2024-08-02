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酒駕男自撞送醫堅持出院返家吐血不治 醫師挨告不起訴

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市一名王姓男子，去年3月3日晚間，酒後騎機車擦撞等紅燈的轎車後，被送往衛生福利部台北醫院救治，但他拒絕任何檢查、治療，並堅持出院返家休養，豈料3天後竟吐血而亡。家屬認為當時台北醫院蔡姓醫師疏未看診、救治，導致王男喪命提告，新北地檢署查出，當時王男並非強制就醫病患，卻堅持離院且簽有自願退院書，將蔡姓醫師處分不起訴。

家屬指控，檢警調查，當天王男被送往台北醫院，由蔡姓醫師負責診治，卻未注意替王○○為胸部X光或斷層掃描檢查，以致王男出院回家後，曾向家人表示胸悶，同年月6日傍晚17時許，竟在家中吐血被送往淡水馬偕醫急救，2天後仍因中樞神經損傷及肺脂肪栓塞不治死亡，認為蔡男涉嫌醫療過失致死

蔡姓醫師到案喊冤，表示當初是警消陪同王男前來醫院，他有問對方是否要安排斷層或X光檢查，都遭王男拒絕，且因王男並非被強制送醫的病患，若其拒絕接受檢查，醫師不能勉強；當時在場的簡姓護理師證詞也與蔡男一致。

檢察官調閱王男台北醫院急診護理紀錄表、病歷紀錄單，上面明確記載王男拒絕換藥，院方已告知風險，仍違背醫囑離院，加上王男曾簽署自願退院書，足證其自行拒絕接受檢查後離院，難認蔡男醫療行為有違注意義務，因此將他不起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市一名王姓男子去年酒後騎車自撞被送往衛生福利部台北醫院救治，但他拒絕任何檢查堅持出院，3天後竟吐血而死，家屬認為當時台北醫院蔡姓醫師疏未看診治提告，新北地檢署將蔡姓醫師不起訴。圖／聯合報系資料照片
新北市一名王姓男子去年酒後騎車自撞被送往衛生福利部台北醫院救治，但他拒絕任何檢查堅持出院，3天後竟吐血而死，家屬認為當時台北醫院蔡姓醫師疏未看診治提告，新北地檢署將蔡姓醫師不起訴。圖／聯合報系資料照片

台北醫院 檢察官 過失致死 醫師

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