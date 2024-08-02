港籍男來台旅遊當車手賺外快 台中警逮人法辦

香港籍陳姓男子在社群軟體看到招募廣告，稱只要來台提款就可賺錢，他日前搭機來台擔任詐欺車手，在台中某ATM提款，警方經過發現有異逮人，查扣手機、金融卡等證物，詢問後依法送辦。

台中市警察局第三分局今天表示，分局偵查隊、立德派出所員警，於7月29日至西屯區大隆路一帶偵辦案件，行經某銀行ATM前時發現1名男子形跡可疑，在提款時神情緊張左顧右盼，並更換多張卡片提領現金。

警方見狀上前盤查，當場逮捕擔任車手的香港籍41歲陳姓男子，警方也將帳戶內剩餘的新台幣8萬元贓款全數領出，現場共查扣手機、金融卡及現金10萬元。

警方查出，陳男在社群軟體看到招募廣告，稱在台灣操作提款機領現金，就可輕鬆賺取日薪新台幣2000元的工資，他便聽從對方在群組中的指示，7月27日搭機來台，預定在台旅遊7日。