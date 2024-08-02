新竹武林帖夏令營1人溺死 消保官坦言：難稽查、沒定型化契約是問題

新竹縣尖石鄉「武林帖」夏令營7月31日一位15歲黃姓女高中生溺斃，調查後發現竟然沒有保險。消保官表示，民間單位多不好查，如同亂槍打鳥，通常沒出事都會繼續，沒專屬的定型化契約也是問題所在。新北市教育局表示，高中以下學生皆有投保團險，提供必要保障及減輕家庭經濟負擔。

新北一位不具名消保官受訪表示，公家機關舉辦的活動比較容易查到，民間單位數量太多，若要稽查如同亂槍打鳥，若真的要有專案稽查，也會把重點放在補習班等類型。

該名消保官也說，往年舉辦夏令營，沒出事和平落幕就會繼續，等出事才會查到有問題，例如沒有保險或是教練沒有執照等，還可能發生公司登記在台北，但活動是在外縣市舉辦，有跨區問題，另外，也沒有專屬夏令營的定型化契約，沒有死板規定，也是問題所在。

教育局表示，為保障學生參加課外活動權益，除要求學校定期宣導參加活動前，要注意相關規定，與業者簽訂契約保障權益，注意契約鎖定業者應負義務及責任，提醒學生參加營隊時，檢視活動內容是否與契約相關，若活動期間有生病、事故或有履約糾紛，得主動尋求學校幫助依規定提供必要協助。