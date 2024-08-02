女兒被陌生男誤抱帶走...家長崩潰報案 蘇傳臣：事件太扯

近日幼兒園安全議題不斷，昨天是幼兒園開學首日，有家長在社群發布文章表示，她的女兒第一天上幼兒園，放學時老師竟然誤把她女兒誤送給其他家長帶回，該名男子竟然也沒發現接走的是別人的女兒，就這樣帶走，直到發現帶到別人的孩子，才又送回學校，但家長已經嚇壞了。

這位家長在網路發文表示，昨天是孩子上幼幼班第一天，放學時阿公阿嬤在幼兒園外等著接小孩，但是小孩一直沒出來，學校老師一直跟阿公阿嬤說，小孩第一天上學情緒不穩，所以老師安撫完才會帶出來。沒想到等到最後，孩子竟然被一個陌生男子從外面帶回學校，幼兒園告知家長，孩子是被其他的家長（爸爸）抱走，剛剛才帶回來。

這位家長表示，阿嬤看到對方完全沒有解釋，就問：「這位先生，怎麼連自己的小孩都會抱錯」，結果對方直接怒回：「供X小」，最後，家長在現場爆發爭吵，並到警局備案。

該名家長在社群網站中指出，學校一開始把女兒誤抱給這位爸爸，這位爸爸還跟老師說，鞋子穿錯，完全沒發現抱走的是別人家的小孩。如果該名男子把她的女兒帶回家，再回學校載他女兒，那女兒是不是真的就找不到了？學校真的太扯太可怕。

該所幼兒園位在嘉義，著重國際教育、英語學習。該幼兒園今天中午在臉書留言指出，園方在作業上有所疏失，導致家長間的糾紛與誤解，致上誠摯的歉意並深切檢討，現已立即懲處解聘該名老師，並加強幼兒接送的安全，即日起接送時間統一為四點並以接送卡識別。