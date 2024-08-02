詐團要求4轉帳1面交得款44萬 再索100萬被警逮獲2車手
彰化縣一名女子誤信股票假投資陷阱，以網路轉帳4次及面交1次計被騙走44萬元，詐騙集團食髓知味，又要被害人加碼100萬元，警方接獲被害人報案，雙方約定7月31日在超商見面，張姓及葉姓兩名車手被埋伏的和美警分局員警當場逮捕，依詐欺罪嫌移送法辦。
警方表示，和美分局伸港分駐所7月間，接獲被害女子報案，她誤信詐騙集團在臉書刊登的股票投資廣告，加LINE並下載APP操作股票投資買賣，讓她以為穩賺不賠，已網路轉帳4次及面交1次投入44萬元。
警方指出，詐騙集團以「放長線釣大魚」的手法，先「微量出金」，讓被害女子誤以為真有投資獲利，才分多次交付金錢，後續因她「無法出金」，經家人查證後，才驚覺遭詐騙，並向警方報案。
詐騙集團得手後，再次聯繫被害女子，約定7月31日面交加碼投資100萬元，警方使計請被害人佯裝配合，待雙方在和美鎮彰新路統一超商附近面交時，上前盤查，當場查獲張姓及葉姓車手，並在身上查扣1千餘元、識別證、投資憑條、工作手機等相關證物。
和美分局呼籲民眾，網路投資廣告陷阱多，如有標榜「高額獲利、穩賺不賠」或是標榜加入投資LINE群組可獲得高額獲利等投資廣告必定是詐騙，就算真有「微量出金」也可能是引誘掉入更大陷阱的手段，切勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，遇到疑似詐騙時應撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。
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