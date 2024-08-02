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嘉義農民颱風失蹤9天 搜救犬、空拍機協仍尋無所獲

中央社／ 嘉義縣2日電

颱風凱米釀災，嘉義縣務農的郭姓男子自7月25日失蹤至今第9天，消防人員連日擴大搜尋，並出動空拍機及協調高雄、屏東的搜救犬協助，截至今天下午2時，仍無所獲。

番路鄉的失蹤者為務農的郭姓男子，7月25日、颱風天駕駛小貨車準備前往農田巡察，後來音訊全無，家人隔天早上報警，並與消防人員一起協尋，均無所獲，僅在農田附近發現郭男小貨車及1把農用刀具，疑似掉入農田附近涵洞失蹤。

嘉義縣消防局表示，現場無目擊人員，僅有郭男駕駛的小貨車停放在台3線282公里處，消防人車於26日自現場水溝往下游清水溪支流搜尋，擴大範圍至番路鄉三寶門保安府後大排水溝，仍未發現；搜救人員自7月27日至29日擴大範圍進行岸巡及河床搜索，並派遣空拍機協助，還是沒有任何發現。

消防局指出，7月30日分6組搜救人員，並配合高雄及屏東的搜救犬，分別搜尋牛稠溪、清水溪等處，還利用空拍機搜索岸邊，還是無所獲；7月31日及昨天搜救部分，都是利用空拍機及人員岸巡，均未任何發現。

消防局今天持續派遣人力搜索，沿台3線大排水溝往下游清水溪支流及牛稠溪沿岸搜尋，截至下午2時仍未發現。截至昨天已出動逾50車次，投入人力逾百人，還有空拍機及搜救犬。

嘉義縣消防局副局長沈廷衡告訴中央社記者，搜救進入第9天，持續從清水溪及牛稠溪下游區域，由各分隊派人岸巡以及利用空拍機搜尋，搜救任務並無明確時間表。

嘉義 搜救犬 空拍機

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