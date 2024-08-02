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影／苗栗火車站女子落軌卡自強號車底慘死 包包裡留證件

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

台鐵苗栗車站上午10點5分左右發生死傷事故，113次南下自強號駛進苗栗站時，有一名女性旅客落軌，被列車撞擊卡在車底，已明顯死亡，落軌情況和原因，目前檢警調查中；受事故影響的自強號列車在警方蒐證過後，已在上午11點15分駛離。

113次南下自強號列車從七堵發車駛往屏東，上午駛進苗栗車站時，突然發生旅客從月台落軌被自強號撞擊的意外，列車停在站內無法駛離，不少在月台候車的旅客紛紛拿手機拍攝。

警方初步調查，從死者遺留在現場的包內，查出落軌的女子是苗栗44歲李姓女子，已通知家屬來協助調查。

站內監視畫面記錄到女子購票進站，在第一月台第9號車廂候車位置落軌，司機員見狀剎車已來不及，女子落軌後被列車輾壓死亡，當時她的身旁沒有其他候車旅客， 也未見有外力介入，警方將報請檢察官相驗。

站方指出，事故發生後，113次列車內的旅客由下一班115車次的自強號接駁繼續南下，另外在在彰化也調度與113次同款列車發車，會受影響的旅客大多是在苗栗、彰化間要下車的旅客。

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台鐵苗栗車站上午10點5分左右發生死傷事故，113次南下自強號駛進苗栗站時，有一名女性旅客落軌，被列車撞擊卡在車底，已明顯死亡，落軌情況和原因，目前檢警調查中；受事故影響的自強號列車在警方蒐證過後，已在上午11點15分駛離。記者胡蓬生／攝影
台鐵苗栗車站上午10點5分左右發生死傷事故，113次南下自強號駛進苗栗站時，有一名女性旅客落軌，被列車撞擊卡在車底，已明顯死亡，落軌情況和原因，目前檢警調查中；受事故影響的自強號列車在警方蒐證過後，已在上午11點15分駛離。記者胡蓬生／攝影
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台鐵苗栗車站上午10點5分左右發生死傷事故，113次南下自強號駛進苗栗站時，有一名女性旅客落軌，被列車撞擊卡在車底，已明顯死亡，落軌情況和原因，目前檢警調查中；受事故影響的自強號列車在警方蒐證過後，已在上午11點15分駛離。記者胡蓬生／攝影

自強號

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