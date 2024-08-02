影／竹科驚傳科技廠男失控揮拳 女員工全身僵直倒地當場昏厥

總部位於新竹縣竹東鎮的晶片封測大廠，31日下午驚傳有男員工在科技廠內出貨區，揮拳打趴另名女員工，女員工甚至全身僵直倒地當場昏厥，過程全被監視器拍下。不過內部員工卻爆料，是女員工長期言語霸凌男員工，才會導致男員工突然情緒失控暴走。

該封測大廠目前暫未對事件向外界說明。封測大廠員工發文爆料指出，因AI及扇形面板封裝技術帶動需求、產能大增，加上夏天天氣熱，使得封測廠員工容易情緒不穩，呼籲公司高層應重視、敦促職場暴力問題，重視員工身心平衡。

據了解，這間上市上櫃的晶片封測大廠總部位於竹東鎮北興路上，廠區分布在竹東北興路、湖口新竹工業區，員工數超過5千人，經封裝的晶片用途廣泛，涵蓋人工智慧、衛星、手機、車用晶片等。

31日下午卻驚傳廠區肢體暴力，一名男員工疑似不滿女員工言語攻擊，竟突然失控揮拳朝女員工臉上捶去，女員工當時正操作叉車要移動貨物，根本來不及閃躲、防備，當場被擊中頭部失去平衡倒地，且倒地時全身僵直，瞬間就失去意識，嚇壞其他目前的員工，立刻衝上前關心。

因過程太過驚悚，有員工將監視器外流Po上網呼籲公司重視，且日前竹南某電子廠才發生作業員持鐵椅狂砸另名員工的暴力衝突事件，造成被打員工無塵衣都被鮮血染紅，此次又發生科技廠暴力事件，不少在科技業從業的員工都表示十分擔心遇上職場暴力。