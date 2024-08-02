聽新聞
test
0:00 / 0:00
驚！國1北上嘉義大林路段「豬跳車」 後腿受傷匍匐蹲坐路肩
國道1號北上251公里嘉義大林路段，今天早上有一隻豬疑似從載運車上摔落，後腿受傷獨自蹲坐在路上，路過駕駛驚嚇連忙閃避，國道警方獲報趕往處理，發現豬隻身上有多處擦傷，將豬隻以布繩固定後由拖吊車載離，後續將調閱監視器釐清責任。
國道警方表示，國道1號北向251公里（大林路段）有豬隻在車道行走，隨即派遣巡邏車前往，從豬隻外觀體傷初判，應是從載運車輛跌落，配合拖吊車管制車道，將豬隻以布繩固定後由拖吊車載離，後續交由工務段處理。
國道警方表示，雖豬隻未造成交通事故，仍會調閱監控影像釐清，如有違規將依法舉發。呼籲用路人應穩妥載運，避免滲漏、脫落、掉落物品，違者依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款開罰1萬2000元至1萬8000元罰鍰，若肇事致人傷亡將吊扣或吊銷駕照。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言