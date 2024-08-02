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驚！國1北上嘉義大林路段「豬跳車」 後腿受傷匍匐蹲坐路肩

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

國道1號北上251公里嘉義大林路段，今天早上有一隻疑似從載運車上摔落，後腿受傷獨自蹲坐在路上，路過駕駛驚嚇連忙閃避，國道警方獲報趕往處理，發現豬隻身上有多處擦傷，將豬隻以布繩固定後由拖吊車載離，後續將調閱監視器釐清責任。

國道警方表示，國道1號北向251公里（大林路段）有豬隻在車道行走，隨即派遣巡邏車前往，從豬隻外觀體傷初判，應是從載運車輛跌落，配合拖吊車管制車道，將豬隻以布繩固定後由拖吊車載離，後續交由工務段處理。

國道警方表示，雖豬隻未造成交通事故，仍會調閱監控影像釐清，如有違規將依法舉發。呼籲用路人應穩妥載運，避免滲漏、脫落、掉落物品，違者依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款開罰1萬2000元至1萬8000元罰鍰，若肇事致人傷亡將吊扣或吊銷駕照。

國道1號嘉義大林路段今天有豬隻被甩飛，負傷在路上疑被飛駛車輛嚇到，蹲坐在路肩。圖／警方提供
國道1號嘉義大林路段今天有豬隻被甩飛，負傷在路上疑被飛駛車輛嚇到，蹲坐在路肩。圖／警方提供
國道1號嘉義大林路段今天有豬隻被甩飛，負傷在路上疑被飛駛車輛嚇到，蹲坐在路肩。圖／警方提供
國道1號嘉義大林路段今天有豬隻被甩飛，負傷在路上疑被飛駛車輛嚇到，蹲坐在路肩。圖／警方提供

國道 車道

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