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桃園婦「煮飯忘關火」出門冒濃煙家人熟睡不知 住警器救命

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園龍潭區中興路63巷，今上午7時許1名婦人煮飯後忘記關瓦斯，逕自出門辦事，導致食物煮到燒乾產生大量濃煙，住警器發出巨大聲響，隔壁鄰居嚇到趕緊報警，消防人員趕緊到場破門關閉瓦斯，老婦家樓上熟睡的孩子仍渾然不知，所幸未發生任何憾事。

老婦今煮飯時忘記關閉爐火，導致鍋子燒焦，造成家中濃煙密布，所幸老婦家中裝設住宅用火災警報器，檢測到煙霧即時發出巨大提醒聲響，引發隔壁鄰居注意，立即通知消防人員到場。

消防人員獲報到場，發現老婦尚未返家，因此破門進入，室內濃煙漫布，立刻將瓦斯關閉，並發現樓上有人熟睡，卻渾然不知，所幸未釀成憾事，人財皆平安。

鄰居表示，當時聽到聲音跑出去看，就看到濃煙密布，立刻通報，真的好險他們家有安裝火災警報器。

桃園市消防局龍潭分隊長莊易濃說，住警器在保護自家生命財產的不可或缺性，呼籲所有居民都必須安裝住警器，且定期檢查，確保其正常運作。也非常感謝鄰居的迅速反應，讓火勢並未擴大，得以保全生命財產。面對火災風險時，即時的預警和行動是保護生命的至關重要的一環。希望這樣的事例能夠促使更多家庭重視火災安全，採取有效的預防措施，減少悲劇的發生。

桃園龍潭區中興路63巷，今上午7時許1名婦人煮飯後忘記關瓦斯，逕自出門辦事，導致食物煮到燒乾產生大量濃煙，住警器發出巨大聲響，隔壁鄰居嚇到趕緊報警。圖／桃園消防第四大隊提供
桃園龍潭區中興路63巷，今上午7時許1名婦人煮飯後忘記關瓦斯，逕自出門辦事，導致食物煮到燒乾產生大量濃煙，住警器發出巨大聲響，隔壁鄰居嚇到趕緊報警。圖／桃園消防第四大隊提供
桃園龍潭區中興路63巷，今上午7時許1名婦人煮飯後忘記關瓦斯，逕自出門辦事，導致食物煮到燒乾產生大量濃煙，住警器發出巨大聲響，隔壁鄰居嚇到趕緊報警。圖／桃園消防第四大隊提供
桃園龍潭區中興路63巷，今上午7時許1名婦人煮飯後忘記關瓦斯，逕自出門辦事，導致食物煮到燒乾產生大量濃煙，住警器發出巨大聲響，隔壁鄰居嚇到趕緊報警。圖／桃園消防第四大隊提供

火災 老婦 鄰居

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