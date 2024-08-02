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影／台南警喬裝超商送貨員 智擒車手攔阻125萬元
台南蔡姓男子日前加入「股運亨通」的LINE投資群組，詐騙集團以投資股票高獲利為由，透過面交騙取其錢財，當他發現無法順利出金，察覺有異後報案，上月29日約在超商面交125萬元，但對方狡猾以車輛故障等理由3次爽約，昨約第4次面交，員警喬裝超商送貨員，當場逮捕33歲蘇姓車手。
蔡日前發現無法順利出金，察覺有異後報案，經過和順所長陳孟言與他聯繫討論，原定上月29日中午12時，約詐騙集團在超商面交取款125萬元。然而，車手甚為狡猾，屢次以車輛故障、塞車、爆胎等理由連續3次爽約，並用話術誘使他以匯款方式交付投資金，避免被警方查緝的風險。
經專案小組指導他與詐騙集團成員周旋，最後約定昨天上午10時進行第4次面交。而員警喬裝成超商送貨員搬送貨品，藉此監控車手，待時機成熟，當場逮捕蘇姓車手，並查扣手機、工作證、收據等證物，依詐欺罪嫌送辦外，持續追查該詐騙集團共犯。
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