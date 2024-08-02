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搶時間救人減災 北市艋舺龍山寺捐贈新北消防局破門利器
台北市艋舺龍山寺今天捐贈新北市消防局電動油壓門鎖頂開器及油壓破門器等破門利器一批，由新北市副市長朱惕之代表受贈並回贈感謝狀，表彰其善行義舉。
台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋及董、監事今天上午捐贈新北市消防局電動油壓門鎖頂開器8套及多功能油壓破門器30套，總價值760萬元。新北市消防局指出，自2005年迄今龍山寺捐贈新北市總價值5294萬的各式救災器材，是持續捐贈時間最長及金額最高的單位，有效提升救援效率，保障民眾生命財產安全。
新北市副市長朱惕之表示，加上今天獲龍山寺捐贈這批破門利器，新北市累計已有43個分隊獲得龍山寺捐贈的電動油壓門鎖頂開器，另有30個分隊配發龍山寺捐贈多功能油壓破門器，有效縮短執行破門救援所需時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全，而艋舺龍山寺的愛心，將傳遞到新北市每一個行政區。
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