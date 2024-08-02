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嘉義市警分局卸新任分局長交接 黃敏惠期勉守護嘉園
嘉義市警局上午舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，市長黃敏惠主持，介紹新任督察長郭志豪、新任第一警分局長吳正文、第二警分局長林志弘。黃敏惠期勉3人發揮所長，在局長沈炳信領導下，維護治安祥和，營造安居樂業生活環境。
交接典禮由第一分局及第二分局副分局長邱顯榮、曾文彥，代表卸任分局長，交接印信，各級民意代表、各界貴賓與會觀禮，典禮隆重。黃敏惠恭喜督察長謝政憲榮陞台南警局督察，第一分局長何明祥榮調連江縣警局督察長，第二分局長簡彥匡榮調台東縣察局主秘。
市警局說，新任督察長郭志豪、中央警察大學65期法律學系畢業，取得中央警察大學法律研究所碩士學位，曾任澎湖縣警局望安分局、彰化縣警局鹿港分局、嘉市警局第二分局長、連江縣警局督察長
新任第一分局長吳正、中央警察大學65期行政警察學系畢業，取得中山大學政治學系研究所碩士，曾任高雄市警局刑警大隊組長、台東縣警局大武分局、雲林縣警局虎尾分局長。新任第二分局長林志弘、中央警察大學61期法律學系畢業，曾任台東縣警局成功分局、關山分局及屏東縣警局東港分局長。
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