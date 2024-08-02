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高市消防特搜中隊8月輪值國際救災 市府決定明年升格大隊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市消防局特搜中隊獲得國際「重型搜救能力」認證，8月正逢高雄市特種搜救隊國際人道救援輪值月，今天高雄市副市長林欽榮檢驗特搜人力、裝備及模擬在災區設營救災。林欽榮表示，高雄市特搜中隊是全國唯一同時擁有中型及重型搜救能力認證，高雄市政府決定明年1月將特搜中隊升格為「特搜大隊」。

高雄市特搜中隊在去年5月，通過特種搜救隊國家認證計畫（NAP） 中型搜救能力認證，便設立目標，朝重型搜救隊邁進；今年「 0403花蓮地震」這支隊伍在震災搜救中，展現不凡搜救能力，今年5月獲得重型搜救能力認證，這個月正輪值國際人道救援，一旦國際有突發災害，高雄市特搜中隊將立即動員出發救災；桃園市消防局特搜大隊本月是第二輪值隊。

高雄市特搜中隊今天舉辦「特種搜救隊國際人道救援動員演練」，高雄市副市長林欽榮、消防署特種搜救隊陳義豐驗收。

高雄市特搜中隊去年獲中型搜救認證，編制人力84人，今年獲重型搜救能力後編制增倍，編制人力達126人。高雄市消防局災害搶救科長蘇裕銘表示，中型搜救能力是同一場域24小時連續搜救7天，重型搜救能力則須在2個場域24小時連續搜救10天，因此，除了人力加倍，裝備也加倍。

高雄市特中隊模擬地震災害，在搜救犬聞出有人命待救，動員從石礫堆中救出傷者。記者林保光／攝影
高雄市特中隊模擬地震災害，在搜救犬聞出有人命待救，動員從石礫堆中救出傷者。記者林保光／攝影
高雄市特中隊模擬地震災害，在搜救犬聞出有人命待救，動員在石礫中救人。記者林保光／攝影
高雄市特中隊模擬地震災害，在搜救犬聞出有人命待救，動員在石礫中救人。記者林保光／攝影
高雄市副市長林欽榮表示，明年特搜中隊升革特搜大隊。記者林保光／攝影
高雄市副市長林欽榮表示，明年特搜中隊升革特搜大隊。記者林保光／攝影

人力 林欽榮 高雄市

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