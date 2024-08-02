知名「小潘鳳梨酥」遭爆藏鐵塊傷人！老闆不滿未證實對方就要6萬

新北市板橋區知名小潘蛋糕坊，日前遭民眾控訴鳳梨酥內有鐵塊，導致孩童食用割傷口腔，不滿向小潘反映卻只得到小潘兩千元補償，轉向媒體爆料「看醫生都不只兩千塊」。小潘昨深夜在臉書發出律師函表示消費者要求6萬元撫慰金處理方式難接受。老闆潘明貴也說，衛生局接到檢舉看過沒問題，事情還沒釐清就開口要6萬元不合理，要告就上法院，該賠就賠，若是勒索也可以反告。

新北市板橋知名小潘蛋糕坊，老字號經營店家，鳳梨酥及蛋黃酥相當知名深獲民眾喜愛，店家前經常大排長龍，但兩周前卻因民眾向媒體投訴買鳳梨酥吃到鐵塊鬧上新聞版面，民眾向媒體表示鳳梨酥內藏有鐵塊，疑似攪拌器斷掉的尖銳物，還因此導致孩子口腔受傷，反映給小潘卻僅得到補償兩千元紅包，認為應該將產品下架檢查。

小潘蛋糕坊昨晚在臉書發出律師函表示，新聞媒體報導有消費者投訴，小潘蛋糕坊的鳳梨酥內咀嚼到鐵塊，小潘蛋糕坊重視產品衛生及消費者權益，小潘蛋糕坊於第一時間委請保險公司與消費者洽談，並請消費者提出產品釐清事件始末，惟該消費者並未提出有問題的產品，僅於第一時間要求小潘蛋糕坊賠償損害，並提出新台幣6萬元精神撫慰金的要求，雖本於良善、誠信解決消算者問題，然消費者處理方式難令雙方達成共識。

小潘蛋糕坊老闆潘明貴表示，一開始提出兩千元紅包時，消費者也沒說小孩口腔受傷，後來才又說小孩口腔受傷，交給產險公司處理後，消費者又提出6萬元賠償，問題都還沒有釐清就開口要6萬，有點感覺好像是被敲詐。期間衛生局接獲檢舉來店內檢查也沒問題。經與律師討論就先發律師函再看消費下一步動作，要告就上法院，若是勒索也可以反告消費者。