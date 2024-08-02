新北27處科技執法啟用滿月 三峽區這路口違規舉發2211件最多

新北市警局今年7日1日新增27處科技執法滿月，其中以三峽區大學路與學成路口違規舉發2211件最多，新北市交通大隊指出，違規樣態前3名為未依標誌標線號誌指示行駛、汽機車行駛人行道、闖紅燈，另三峽區文化路與民生街口將增設不停讓行人科技執法，預定9月1日上線執法。

新北交大表示，今年7日1日全市新增啟用27處科技執法，建置多功能科技執法設備，採用AI人工智慧進行影像分析，自動辨識違規行為，執法1個月以來，取締違規地點前3名為三峽區大學路與學成路口2211件、五股區成泰路與洲后路口1588件、板橋區縣民大道1段與南雅南路2段路口1479件；而取締違規樣態前3名為未依標誌標線號誌指示行駛4829件、汽機車行駛人行道2049件、闖紅燈987件。

三峽區文化路與民生街口已繪設行人穿越道，並設置行人按壓按鈕，惟仍有車輛不停讓行人及車輛路口未降速禮讓等情事，統計112年1月至113年7月止，該處已發生39件交通事故，為降低行人及車輛事故，已規劃於該處建置不停讓行人科技執法設備，以期降低行人及車輛事故發生。

警方指出，自2023年6月30日施行新修正道路交通管理處罰條例第44條第2項，駕駛「不停讓行人」可處最高6000元罰緩，還要違規記點3點，但行政院已公告自2024年6月30日起逕行舉發各項違規，含科技執法，不再記點，但當場攔舉仍應記點及道安講習3小時；不停讓行人而肇事致人受傷或死亡者，依道交條例第44條第4項可處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，致人受傷者，吊扣駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。