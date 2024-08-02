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新北27處科技執法啟用滿月 三峽區這路口違規舉發2211件最多

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警局今年7日1日新增27處科技執法滿月，其中以三峽區大學路與學成路口違規舉發2211件最多，新北市交通大隊指出，違規樣態前3名為未依標誌標線號誌指示行駛、汽機車行駛人行道、闖紅燈，另三峽區文化路與民生街口將增設不停讓行人科技執法，預定9月1日上線執法。

新北交大表示，今年7日1日全市新增啟用27處科技執法，建置多功能科技執法設備，採用AI人工智慧進行影像分析，自動辨識違規行為，執法1個月以來，取締違規地點前3名為三峽區大學路與學成路口2211件、五股區成泰路與洲后路口1588件、板橋區縣民大道1段與南雅南路2段路口1479件；而取締違規樣態前3名為未依標誌標線號誌指示行駛4829件、汽機車行駛人行道2049件、闖紅燈987件。

三峽區文化路與民生街口已繪設行人穿越道，並設置行人按壓按鈕，惟仍有車輛不停讓行人及車輛路口未降速禮讓等情事，統計112年1月至113年7月止，該處已發生39件交通事故，為降低行人及車輛事故，已規劃於該處建置不停讓行人科技執法設備，以期降低行人及車輛事故發生。

警方指出，自2023年6月30日施行新修正道路交通管理處罰條例第44條第2項，駕駛「不停讓行人」可處最高6000元罰緩，還要違規記點3點，但行政院已公告自2024年6月30日起逕行舉發各項違規，含科技執法，不再記點，但當場攔舉仍應記點及道安講習3小時；不停讓行人而肇事致人受傷或死亡者，依道交條例第44條第4項可處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，致人受傷者，吊扣駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

新北交大強調，科技執法係以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，駕駛人先行導正違規行為，切勿搶快，或以為沒看到警察就不遵守交通規則，提醒民眾開車上路多一些耐心，確實遵守用路規則，禮讓行人優先通行，達到「尊重路權，你我安全」的目標，共同維護新北交通安全，同時可減少罰款。

新北市警局今年7日1日新啟用27處科技執法，警方強調，科技執法係以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，禮讓行人優先通行，「尊重路權，你我安全」。圖／交大提供
新北市警局今年7日1日新啟用27處科技執法，警方強調，科技執法係以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，禮讓行人優先通行，「尊重路權，你我安全」。圖／交大提供
新北市警局今年7日1日新啟用27處科技執法，以三峽區大學路與學成路口違規舉發2211件最多。圖／交大提供
新北市警局今年7日1日新啟用27處科技執法，以三峽區大學路與學成路口違規舉發2211件最多。圖／交大提供
新北市三峽區文化路與民生街口增設不停讓行人科技執法，預定9月1日上線執法。圖／交大提供
新北市三峽區文化路與民生街口增設不停讓行人科技執法，預定9月1日上線執法。圖／交大提供
新北市三峽區文化路與民生街口增設不停讓行人科技執法，預定9月1日上線執法。圖／交大提供
新北市三峽區文化路與民生街口增設不停讓行人科技執法，預定9月1日上線執法。圖／交大提供

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