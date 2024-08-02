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台中幼兒園驚爆抱摔「8大酷刑」虐童？6家長哭訴：兒回家裝堅強

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中烏日某私立幼兒園小班學生疑集體受虐，今天6名幼生家長出面哭訴孩子遭8大恐怖酷刑，包括抱摔孩子撞椅、關小黑屋、被迫趴著吃飯、拿膠帶綁手、貼嘴等不當對待，甚至有的孩子身上出現不明瘀青，回家卻不敢講，甚至哭鬧、暴力傾向情況，也有裝堅強，讓家長好心痛；至今孩子沒有幼兒園可念，已報警並通報教育局

教育局表示，教育局已受理此案展開調查，如違法屬實，一定嚴懲與重罰。被指控的園方受訪時表示，錄影帶已交由教育局調查後掛電話。

台中市議員張家銨、江肇國、人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑、律師李宣毅今天陪同這6名受害幼生家長出面說明，並要求市府提供必要協助資源。

家長哭訴，怎麼可以這麼大力摔小孩子？對小孩子身體、心靈受到多大傷害？對三、四歲小孩這樣抱起來摔，她看到影片發現，孩子手和身體快要飛出去，教保員再把孩子狠狠甩回椅子上，到底是有什麼狀況讓教保員這樣對待孩子；孩子回家怕黑，不敢一個人上廁所，說被關小黑屋 、用膠帶貼他，再追問就不講，還裝堅強唱歌，讓家長很心痛、難過。

張家銨說，事件起因為其中一名家長因孩子告知教保員不當對待致腿部瘀青，家長調閱監視器畫面時，卻發現受害孩子不只一名，進而與孩子同樣受老師不當對待的家長，共同找上服務處希望能獲得協助，也陪同家長們至派出所報案。她更呼籲，此案涉及範圍不只幼兒園內一名孩子，提醒教育局調查小組務必主動擴大調查、蒐證，以還給受害家長一個真相。

市議員江肇國痛批，這事件何等讓人心痛，對市府、市長是何等失望。市長盧秀燕之前高喊「兒虐零容忍」，並砲轟教育局，剛接獲家長通報的案子，在第一時間就發新聞稿，質疑公然通風報信？還是想混淆⺠眾視聽？

律師李宣毅說，要求園方依法處理。教育查扣14天錄影帶，但有家長指不當體罰不在這14天內，請教育局查處；法規很清楚，但質疑園方知悉有這種情況卻沒通報。至於家長收到存證信函，不要涉及誹謗等情事，他認為不能以興訟壓制言論自由。

人本教育基金會中辦主任曾芳苑說，此案6名幼生需要安置機構，但家長反映，到目前都沒有收到教局的幼兒園安置機制，政府有監督學校的責任，學校應負起責任提供受教師不當對待的孩子及其家長接受心理諮商服務，並協助他們安置到新的幼兒園；教育局應規畫與製作並播放兒童權利公約與拒絕一切形式暴力的宣導影片、並明示學生受不當對待的申訴管道。

台中烏日某私立幼兒園小班學生疑集體受虐，今有6名受害幼生家長出面說明，並要求市府提供必要協助資源。記者趙容萱／攝影
台中烏日某私立幼兒園小班學生疑集體受虐，今有6名受害幼生家長出面說明，並要求市府提供必要協助資源。記者趙容萱／攝影
台中烏日某幼兒園爆發幼生疑遭不當管教，家長控訴孩子遭關小黑屋等8大酷刑。圖／人本基金會提供
台中烏日某幼兒園爆發幼生疑遭不當管教，家長控訴孩子遭關小黑屋等8大酷刑。圖／人本基金會提供
台中烏日某私立幼兒園小班學生疑集體受虐，今有6名受害幼生家長出面說明，並要求市府提供必要協助資源。記者趙容萱／攝影
台中烏日某私立幼兒園小班學生疑集體受虐，今有6名受害幼生家長出面說明，並要求市府提供必要協助資源。記者趙容萱／攝影
台中烏日某私立幼兒園小班學生疑集體受虐，今有6名受害幼生家長出面說明，並要求市府提供必要協助資源。記者趙容萱／攝影
台中烏日某私立幼兒園小班學生疑集體受虐，今有6名受害幼生家長出面說明，並要求市府提供必要協助資源。記者趙容萱／攝影

小孩 幼兒園 教育局

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