台中幼兒園驚爆抱摔「8大酷刑」虐童？6家長哭訴：兒回家裝堅強

台中烏日某私立幼兒園小班學生疑集體受虐，今天6名幼生家長出面哭訴孩子遭8大恐怖酷刑，包括抱摔孩子撞椅、關小黑屋、被迫趴著吃飯、拿膠帶綁手、貼嘴等不當對待，甚至有的孩子身上出現不明瘀青，回家卻不敢講，甚至哭鬧、暴力傾向情況，也有裝堅強，讓家長好心痛；至今孩子沒有幼兒園可念，已報警並通報教育局。

教育局表示，教育局已受理此案展開調查，如違法屬實，一定嚴懲與重罰。被指控的園方受訪時表示，錄影帶已交由教育局調查後掛電話。

台中市議員張家銨、江肇國、人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑、律師李宣毅今天陪同這6名受害幼生家長出面說明，並要求市府提供必要協助資源。

家長哭訴，怎麼可以這麼大力摔小孩子？對小孩子身體、心靈受到多大傷害？對三、四歲小孩這樣抱起來摔，她看到影片發現，孩子手和身體快要飛出去，教保員再把孩子狠狠甩回椅子上，到底是有什麼狀況讓教保員這樣對待孩子；孩子回家怕黑，不敢一個人上廁所，說被關小黑屋 、用膠帶貼他，再追問就不講，還裝堅強唱歌，讓家長很心痛、難過。

張家銨說，事件起因為其中一名家長因孩子告知教保員不當對待致腿部瘀青，家長調閱監視器畫面時，卻發現受害孩子不只一名，進而與孩子同樣受老師不當對待的家長，共同找上服務處希望能獲得協助，也陪同家長們至派出所報案。她更呼籲，此案涉及範圍不只幼兒園內一名孩子，提醒教育局調查小組務必主動擴大調查、蒐證，以還給受害家長一個真相。

市議員江肇國痛批，這事件何等讓人心痛，對市府、市長是何等失望。市長盧秀燕之前高喊「兒虐零容忍」，並砲轟教育局，剛接獲家長通報的案子，在第一時間就發新聞稿，質疑公然通風報信？還是想混淆⺠眾視聽？

律師李宣毅說，要求園方依法處理。教育查扣14天錄影帶，但有家長指不當體罰不在這14天內，請教育局查處；法規很清楚，但質疑園方知悉有這種情況卻沒通報。至於家長收到存證信函，不要涉及誹謗等情事，他認為不能以興訟壓制言論自由。