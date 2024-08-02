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影／開國道...高雄貨車遇前車濺水花 駕駛大罵五字經後撞護欄

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名貨車駕駛昨凌晨駕車行經國道88接國一北上車道時，遇天降大雨，路面積水，前方轎車濺起高高水花，導致貨車駕駛瞬間視線被遮蔽，車子失控，怒罵一句「五字經」後自撞護欄；國道警察指並未接獲報案，呼籲駕駛雨天小心開車。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則貼文，只見一名男子駕貨車昨凌晨1時7分許行駛於國道1號北向370.2公里、台88接國道1號地點，當時高雄下大雨，路面積水，前方轎車駛過後，濺起高高水花。

後方貨車駕駛眼前視線被濺起的水花遮蔽，車子失控，駕駛氣得幹譙五字經，待回神過來，車子已自撞護欄，所幸未釀受傷。

國道警察第五大隊警方表示，迄今未接獲民眾報案；警方呼籲雨天駕駛應降低車速減速慢行，安全距離應適度增加，車輛若有行經積水處，應握緊方向盤、鬆開油門。

警方指出，如駕駛當下遇水花噴濺影響視線，應握緊方向盤穩住車輛維持在車道行駛，並鬆開油門減速滑行，以免車輛失控而肇事。

高雄市貨車司機昨凌晨駕車行經國道88接國一北上車道，遇大雨路面積水，前方轎車濺起水花，車駕駛瞬間視線被遮蔽，車子失控，自撞護欄。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市貨車司機昨凌晨駕車行經國道88接國一北上車道，遇大雨路面積水，前方轎車濺起水花，車駕駛瞬間視線被遮蔽，車子失控，自撞護欄。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市貨車司機昨凌晨駕車行經國道88接國一北上車道，遇大雨路面積水，前方轎車濺起水花（紅圈處），車駕駛瞬間視線被遮蔽，車子失控，自撞護欄。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市貨車司機昨凌晨駕車行經國道88接國一北上車道，遇大雨路面積水，前方轎車濺起水花（紅圈處），車駕駛瞬間視線被遮蔽，車子失控，自撞護欄。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

國道 失控 自撞

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