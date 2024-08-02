槍手抓到了！蘭陽女中禮堂窗戶遭空氣槍射擊 警拘提20多歲男
宜蘭縣蘭陽女中大禮堂窗戶遭空氣槍射擊，7月30日蘭女報案，警方從現場狀況研判是外人所為，調閱周邊道路監視器後掌握可疑人士，今天上午聲請搜索票拘提1名20多歲的男子到案，據悉該男坦承「一時興起」才這麼做，目前送地檢署偵辦；蘭女表示，後續將研議是否求償。
蘭女指出，7月30日接獲民眾告知，靠近健康路一段的大禮堂外側窗戶疑似有破損和彈孔，報案後警方當天下午到現場，初步檢查有10多發彈孔，昨再次確認共18發彈孔，發現14顆塑膠或金屬製的BB彈，由於大禮堂正在整修無法進入，研判是外部人是由外向內持空氣槍射擊。
警方調閱監視器，昨天掌握可疑人士，今天上午向地院聲請搜索票，在案發地點附近住家拘提1名20多歲的男子。
據了解，該男子坦承是自己拿空氣槍射窗戶，只是一時興起，沒有惡意。
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