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影／遭瑜伽布纏頸懸掛半空 台南女急中生智呼叫Siri報案獲救
台南市警二分局南門派出所昨中午12時許據報，中西區健康路1段運動教室內34歲石姓女子頸部遭瑜伽布纏繞，無法呼吸。當時手機沒電，插在教室旁充電，她透過Siri報案，員警抵達後發現大門深鎖，緊急破門進入室內搶救，經員警及救護人員及時剪斷瑜伽帶而獲救。
經了解，石女獨自一人使用瑜伽帶訓練時，不知為何遭到瑜伽帶纏繞頸部且懸掛半空中，呼吸困難且無法動彈。她急中生智，剛好iPhone插在一旁充電，呼叫Siri報案，南門派出所警員張張訓銘、鄭育昇2人及消防人員趕抵現場，為搶救女子生命，立即緊急破門進入室內搶救。
經消防局救護人員確認，石女傷勢並無生命危險，即由趕抵到場石女丈夫陪同就醫，石女夫婦對於員警協助表示十分感謝。
警二分局表示，從事稍有風險的運動或是動作，最好有友人或親人陪伴，才能及時處理突發狀況，以免憾事發生。
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