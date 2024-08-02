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影／高雄轎車PO影片控人肉占位 網一片倒酸「臉腫了」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市明誠路出名的停車位難求，一名女駕駛開車在明誠路看到前方有位置，慶幸說「我的了」，但駛近後，看到一名女子以人肉占位，車位被紅色轎車倒車停走，質疑對方太沒品，將影片PO網；但網友不埋單，一片倒挺紅車，指倒車入庫沒錯，女駕駛硬要停，才是插隊者，狠酸她臉都被打腫。

臉書社團「爆料公社」今貼出一則上月底晚間7時39分許的影片，原PO貼文指，真的很討厭人肉占位，還可以理直氣壯，第一次看到這麼扯的，什麼叫剛剛就在停了，也離太遠了，正常人都會覺得危險就選擇繞一圈，被停走是運氣問題再找就好了，太沒品了。

影片中，只見女駕駛在高市左營區明誠路找車位，看到前方有個空位，慶幸地喊「我的了」，但車子駛近後，卻看到車位占了一名女子，女駕駛以為對方人肉占車位，質問女子，但女子邊指揮前方紅色轎車倒車入庫，邊解釋，「我們先來的」，女駕駛不滿對女子說，「你就不能人肉占車位」，但此時紅車已倒車停好車。

女駕駛後將影片PO網，但多數網友一片倒挺紅色轎車，指「看影片是前車已到，警示燈已打，只是被摩托車卡住」、「就這個案例，我比較支持占位的人，他車子已經在現場了」、「原本就是打臉，眼睛看到車位都他的」、「感覺是你們硬要停耶…」、「路邊停車倒車入庫是沒錯啊！你才是插隊的那個吧」。

有網友質疑女駕駛，「人家車子明明就在前面了還硬要」，有網友認為「建議這位開車男女可以重新考駕照了」。還有網友笑稱「丞相起風，但風向不對」、「感覺會被打臉」、「這下自爆了」、「臉都腫了」。

轄區左營警分局警方指出，因紅車當時有閃燈準備倒車入庫，女子看來只是在現場指揮，應無人肉占位問題，呼籲駕駛找車位要心平氣和。

高雄市一名女駕駛在左營區明誠路找車位，駛近後，發現一名女子以人肉占位，指揮前方紅色轎車倒車入庫，質疑對方沒品，將影片PO網討拍。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄市一名女駕駛在左營區明誠路找車位，駛近後，發現一名女子以人肉占位，指揮前方紅色轎車倒車入庫，質疑對方沒品，將影片PO網討拍。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄市一名女駕駛在左營區明誠路找車位，駛近後，發現一名女子以人肉占位，指揮前方紅色轎車倒車入庫，質疑對方沒品，將影片PO網討拍。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄市一名女駕駛在左營區明誠路找車位，駛近後，發現一名女子以人肉占位，指揮前方紅色轎車倒車入庫，質疑對方沒品，將影片PO網討拍。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄市一名女駕駛在左營區明誠路找車位，駛近後，發現一名女子以人肉占位，指揮前方紅色轎車倒車入庫，質疑對方沒品，將影片PO網討拍。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄市一名女駕駛在左營區明誠路找車位，駛近後，發現一名女子以人肉占位，指揮前方紅色轎車倒車入庫，質疑對方沒品，將影片PO網討拍。圖／取自臉書社團「爆料公社」

影片 車位

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