影／有夠巧！受理完竊盜報案不到2小時 三重警下班遇賊速破案

新北市三重警分局三重派出所員警郭政昌，日前受理完一住宅竊案不久便下班回家，郭員步經三重區福德北街，見一男子特徵與竊賊相符，通報其所內同事到場帶回查辦，果然就是該名竊賊、查扣贓證物，兩小時後迅速破案。

據了解，蔡姓男子（37歲）有多項前科，這個月15日凌晨他返回新北市三重區正義北路某社區大樓住處，蔡男沒先回7樓屋內，而是鬼祟走到6樓從失竊戶窗戶爬進，偷走衣櫃內現金22萬7千元、鑽戒、金手鍊、金耳環、金融卡等合計價值48萬5000元贓物後離開。

當天下午近2時許屋主劉女（32歲）返回，見屋內被人翻箱倒櫃，檢視其財物被竊，立即前往派出所報案。新北市三重警分局三重派出所員警郭政昌依規定受理，兩小時後郭員下班步行返家，途中經過三重區福德北路一家安全帽店前，見店內一男與蔡男身形、特徵、穿著相符，立即通知其他同事到場。