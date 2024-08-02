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台東夜店起衝突 1男竟被載到後巷砍斷掌

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市清晨6點多發生砍人案件，4名男子在夜店喝酒到天亮，不料，卻在店內發生口角、動手衝突。遭打蔡姓男子走出店外約500公尺的巷子裡，遭不明人士砍傷，右手掌幾乎被砍斷，警消獲報，將蔡男包紮緊急送醫縫合，案發詳細原因正由警方調查，並全力緝凶中。

這起砍人案，發生在清晨6點多，原本4名男子在一間位在市區大同路地下城的夜店裡飲酒，卻不知為何爆發衝突，4人再到店門口理論，獲報員到場處理，把雙方拉開，其他人則是把其中蔡姓男子勸離開。

不料，事隔半小時，隔夜店不到500公尺正氣路的巷道裡，卻傳出蔡男遭人持利器，直接砍斷右手掌，受傷哀嚎逃到附近的商家求救，嚇得店家趕緊報案，警消到場立刻包紮蔡男，並送醫急救處置。

蔡男向醫護表示，自己是被帶上車押到巷子裡後被砍。

全案發生後，警方也隨即趕到現場當場將同行的3人帶回詢問。至於蔡男為何被押走砍傷，已進一步調查釐清。

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台東市清晨6點多，1名男子在夜店喝酒到天亮，走出店外遭不明人士砍傷，右手掌幾乎被砍斷，警消獲報，將蔡男包紮緊急送醫縫合，案發詳細原因正由警方調查，並全力緝兇中。圖／民眾提供
台東市清晨6點多，1名男子在夜店喝酒到天亮，走出店外遭不明人士砍傷，右手掌幾乎被砍斷，警消獲報，將蔡男包紮緊急送醫縫合，案發詳細原因正由警方調查，並全力緝兇中。圖／民眾提供

台東 夜店

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