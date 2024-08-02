新竹夏令營女高中生溺斃 業者及教練3人都交保

新竹縣尖石鄉「武林帖」夏令營發生15歲女高中生參加溯溪卻溺斃意外，檢方昨傳喚夏令營業者及2教練訊問，3人都涉嫌過失致死罪，檢察官訊問直到深夜近12點，才給予3人分別以7到15萬元交保。

據了解，夏令營業者並未依規定完整替參與夏令營的學員投保意外險，僅投保公共意外責任險200萬元，且根本不足額，未達規定額度。業者疑似為省保費、投保流程，並未完整投保，但卻向前來參與的學員收取每人高達1萬2000元的團費。

依照「辦理溯溪活動應注意事項」規定，業者本應投保公共意外責任保險，或為參與者投保傷害保險或特定活動綜合保險，要求保險金額應達到每人體傷300萬元理賠額度、每一事故體傷1500萬元、財物損失200萬元、保險期間總保險金額須達3400萬元。

檢方昨傳2名參與溯溪的同團學員作為證人，釐清事發經過。不幸溺斃女高中生疑似在溯溪時，經過一處大石被吸入下方石縫，卡住長達7分鐘，女高中生父親更指控，教練事發當下把人拉上岸後，沒有持續CPR，導致錯失黃金救命時間。