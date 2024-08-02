國1深夜5車追撞 事故路段昨晚施工車流回堵

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

國道一號雲林段昨天深夜10時49分發生一車禍，4輛大型貨車追撞，再波及一輛自小客車，共造成5人受傷，由於靠近事故現場的西螺北上路段，昨晚8時起施工養護，是否因未注意施工減速造成事故，警方進一步調查了解中，不過已造成車流回堵約1公里以上，警方提醒路過的車輛及早改道。

經消防隊全力搶救，受困於聯結車車頭的35歲顏姓男駕駛，已被救出，但右腿骨折，傷勢較重，意識清醒送雲基醫院，另4名傷者，有2名洪姓與方姓男子均只肢體擦傷送若瑟醫院，另2名的莊姓及洪姓男子也受輕傷，送斗六台大醫院。

這起5車追撞事故發生在國道1的北上234.5公里處，約在虎尾斗六交流道附近，由於國道1號昨晚8點至今早6點，正進行西螺交流道穿越橋的改建工程，故封閉北上主線西螺至北斗路段的230k至220k處。

所以昨晚從虎尾交流道處的車流開始增加且行駛速度緩慢。晚上發生這起事故，目前僅有內線車道可供通行，車輛回堵逾1公里，警方提醒車輛減速或及早改道行駛，受傷人員均已救出送醫，目前正拖吊清理現場，至於這事故是否與道路施工有關，警方正進一步調查中。

國道1車禍的路段不遠處昨晚開始施工，部分車道管制禁行，困在車頭的傷者已被救出。記者蔡維斌／翻攝
國道1車禍的路段不遠處昨晚開始施工，部分車道管制禁行，困在車頭的傷者已被救出。記者蔡維斌／翻攝

國道 斗六

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