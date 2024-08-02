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參加坊間營隊 確認保險、安全措施

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

「武林帖」夏令營安排溯溪課程，卻害女學員不幸溺斃意外。記者吳傑沐／攝影
「武林帖」夏令營安排溯溪課程，卻害女學員不幸溺斃意外。記者吳傑沐／攝影
尖石鄉有夏令營發生高中生溯溪溺斃，正值暑期夏令營眾多，竹縣教育局提醒家長及學生參加寒暑期營隊，要掌握「多看、多聽、多比較」3原則，確認保險、安全措施都具備再參加。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，因坊間體驗營隊活動辦理單位眾多，呼籲學生、家長報名營隊活動前務必秉持多看、多聽、多比較，先了解辦理單位的屬性，檢核戶外活動流程、師資證照和保險、安全防護措施等，才能保障權益。

新竹縣交旅處長陳盈州也說，體育署2020年公布「辦理溯溪活動應注意事項」，要求主辦單位溯溪需有山域嚮導溯溪類別證書的人員帶領，並領有國內外法人、團體或組織所核發的溯溪專業證書，且在活動開始前14天就該檢具實施計畫，呈報主管機關備查。

實施計畫應包含業者依法立案的證明文件，同時業者還要提供溯溪路線、備案路線、活動行程與管理、緊急應變措施與方案及裝備，以及溯溪嚮導及安全人員在效期內的證書影本，及保險規畫等。

此次武林帖夏令營發生高中生溺斃意外，竹縣府核對資料，確認業者未遵照注意事項向縣府備查活動，不僅未依規定為學員投保最低300萬元的保險金額，且依照規定10人以上溯溪活動現場應配置3名安全人員，現場實際卻僅有2名教練。

保險 夏令營 溯溪

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