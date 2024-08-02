夏令營溯溪釀1死 未依規定投保

黃姓女高中生參加夏令營下野溪溯溪，竟意外腳卡石縫溺斃。記者巫鴻瑋／翻攝 新竹縣尖石鄉「武林帖」夏令營前天發生15歲黃姓女高中生在溯溪時溺斃意外，邊姓業者未依規完整投保公共意外責任險，2名隨隊教練有1人證照逾期，3人都依過失致死罪嫌送辦。縣府聯合稽查小組昨發現業者違法提供住宿，先開罰8萬4千元，另違反農發條例、區域計畫法等部分依規處置。

據了解，「武林帖」經營十餘年，網路風評不錯。出事的夏令營活動從暑假初期7月2日起分5梯次舉辦，溯溪活動最具特色，營隊團費高達1萬2000元。7月29日起為期5天為最後一梯次。

夏令營安排學員野外求生、漆彈、溯溪等特訓課程，原預計8月1日溯溪，不知何故變更課程提前一天。前天下午4點多，學員先從錦屏溪上游穿救生衣，順著水流向下游漂流時，黃女剛從溪中大石頭旁下水，旋即被捲進護岸駁坎下方被淘空的縫隙中，水深至少超過1.5公尺，歷經約7分鐘才被拉救上岸，當時已無生命跡象，送醫仍不治。

該團15名學員來自各地，從高中、國生、國小都有，黃女年紀最長，她來自新北市的單親家庭，黃父接獲噩耗悲慟萬分，質疑夏令營安全性、為何變更課程及事發過程隨隊教練有無疏失。

警方調查，事發時黃女發揮大姐姐愛心，一路關照同寢室年紀較小、來自台中的三名吳姓姊妹，因此是全團倒數第4人下水，吳姓3姊妹正要陸續下水時，目擊黃女溺水，黃母昨陪同3名女兒到警局製作筆錄時說，孩子現在對溪流都產生陰影，很怕再下水。

吳姓學員母親說，之前檢視網路訊息，認為業者風評不錯、安全無虞，才同意3姊妹參加，未料事發後才知道根本沒保險，事發後也都是小孩自行聯絡家長接送，感覺很不負責任。

縣府稽查發現多項缺失，業者未依教育部的溯溪活動注意事項報縣府教育局備查，業者雖有投保公共意外責任險，卻未達法令規定最低保險金額，對學員保障不足，依發展觀光條例可裁處3萬至15萬元。另有違規提供住宿、未合法申請民宿登記，可依法開罰6到30萬元。違章建築將查報強制拆除。