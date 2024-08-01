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北市市民大道下驚見男屍！疑街友死亡多時 全身腫脹發黑
台北市警方今晚獲報，中山區市民大道高架橋下有一具男屍，經派員初查，遺體上無身分證件，貌似長期出沒市民大道一帶的街友，目前已封鎖現場調查。
警方調查，中山分局今晚6時許獲報，民眾指稱中山區市民大道一段、林森北路口，有一名街友陳屍路旁，經派員前往，發現現場是市民大道高架橋下分隔島，一名男子躺在地面已明顯死亡，初步查看無明顯外傷、未發現身分證件，死者身分即死因待調查。
據悉，死者遺體被發現時，已全身腫脹發黑、散發異味，身旁不遠處放有衣物、雜物、紙板等，警方不排除死者是長期流浪在市民大道一帶的街友，被發現時已死亡多時，目前已請鑑識人員到場採證，派員向周邊民眾查訪，後續將報請檢方相驗調查。
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