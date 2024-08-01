北市市民大道下驚見男屍！疑街友死亡多時 全身腫脹發黑

台北市警方今晚獲報，中山區市民大道高架橋下有一具男屍，經派員初查，遺體上無身分證件，貌似長期出沒市民大道一帶的街友，目前已封鎖現場調查。

警方調查，中山分局今晚6時許獲報，民眾指稱中山區市民大道一段、林森北路口，有一名街友陳屍路旁，經派員前往，發現現場是市民大道高架橋下分隔島，一名男子躺在地面已明顯死亡，初步查看無明顯外傷、未發現身分證件，死者身分即死因待調查。