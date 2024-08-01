快訊

塞納河水質真的安全？ 奧運鐵人三項選手：看到不該想太多的東西

被指國民黨附隨組織…救國團56億資產慘遭凍結 行政訴訟結果曝光

尖石夏令營害命 新竹縣教育局呼籲家長學生注意「3原則」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣尖石鄉「武林帖」夏令營昨發生15歲黃姓女高中生，溯溪過程中卡石縫溺斃，新竹縣府今立即展開聯合稽查，新竹縣教育局發出呼籲，提醒家長及學生寒暑假參加營隊，務必注意「多看、多聽、多比較」3原則，確認保險、安全措施都具備再參加。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，因坊間體驗營隊活動辦理單位眾多，呼籲學生家長報名營隊活動前務必秉持多看、多聽、多比較的原則，先了解辦理單位的屬性，檢核各戶外活動流程、師資證照和保險、安全防護措施制度等，作為選擇孩子校外活動的參考，才能保障消費者及學生權益。

新竹縣交旅處長陳盈州表示，體育署在2020年就曾公布「辦理溯溪活動應注意事項」，這次武林帖夏令營溺斃意外，應認定為溯溪活動，就該依體育署頒訂的辦理溯溪活動應注意事項處置。

辦理溯溪活動應注意事項中要求，主辦單位辦理沿河川或溪及其鄰近區域溯行活動時，需有領有山域嚮導溯溪類別證書的人員擔任嚮導帶領，並領有國內外相關法人、團體或組織所核發的溯溪專業證書，且在活動開始前14天就該檢具實施計畫，呈報主管機關備查。

不過這次武林帖夏令營意外，竟被發現邊姓業者忘了投保意外險，而且帶隊的張姓副教練沒有證照。新竹縣府聯合稽查小組仍在核對資料釐清，究竟業者有無投保、提交相關實施計畫。

據了解，實施計畫應包含業者依法立案的證明文件，同時業者還要提供溯溪路線、備案路線、活動行程與管理、緊急應變措施與方案及裝備，還要提供溯溪嚮導及安全人員在效期內之的證書影本，並具有保險規畫。

溯溪路線指的是明確路線圖，並說明爬升及下降高度，同時要規畫緊急應變措施，例如天候應變策略、傷病處理程序及救援計畫，並且帶隊人員身上要有通訊設備、衛星定位系統，參與人員也要著安全帽、救生衣及溯溪鞋等裝備。

不過業者疑似並未遵照注意事項辦理溯溪活動，不僅沒有投保意外險，且依照規定10人以上溯溪活動現場應配置3名安全人員，卻僅有2名教練。

主辦單位本應投保公共意外責任保險，或為參與者、溯溪嚮導及安全人員投保傷害保險或特定活動綜合保險，要求保險金額應達到每人體傷300萬元理賠額度、每一事故體傷1500萬元、財物損失200萬元、保險期間總保險金額須達3400萬元，每一被保險人的保險金額不得低於300萬元。

黃女倒數第4位從溪中大石頭旁下水，隨後就被漩渦拉下水底溺水，今天上午前往現場查測，初估水深超過1.5米。記者吳傑沐／攝影
黃女倒數第4位從溪中大石頭旁下水，隨後就被漩渦拉下水底溺水，今天上午前往現場查測，初估水深超過1.5米。記者吳傑沐／攝影

保險 新竹 溯溪

延伸閱讀

新竹尖石夏令營害女學生溺斃 竹縣府要出手開罰

新竹尖石夏令營害女高中生溺斃 檢方傳喚業者及教練訊問

北市私幼性侵案延燒逾半月 教育局長首露面認調查不足夠

新北女高中生在新竹溺斃 教育局呼籲注意暑期水域安全

相關新聞

新竹尖石夏令營害女高中生溺斃 檢方傳喚業者及教練訊問

新竹縣尖石鄉昨發生15歲女高中生不幸在參加夏令營溯溪活動過程中，意外遭捲入溪底石縫溺斃，事發後業者才坦承沒有投保意外險，...

桃園社區驚見未爆彈！現場拉封鎖線 軍方急赴現場確認

桃園市蘆竹區南山路一段某社區驚傳發現未爆彈，一名清潔員今下午在社區中庭打掃時，赫然在花圃泥土中發現疑似未爆彈，蘆竹警方獲...

北市私幼性侵案延燒逾半月 教育局長首露面認調查不足夠

北市信義區某私校幼兒園性侵案延燒超過半個月，昨再爆某國小代理教師涉創意私房偷拍，台北市教育局長湯志民首度公開露面，今出席...

影／小貓肝臟碎成肉醬送醫亡 涉施虐男辯稱：我只輕揮一下

新北市林姓男子上個月24日晚上疑似對室友所飼養小貓施虐，導致小貓上腹部到腸子全部瘀血、虎牙非自然斷裂。當晚林男夥同室友將...

嘉義縣曳引車扯斷電桿奪命 36歲教師騎機車慘遭砸中身亡

嘉義縣義竹鄉後鎮村昨天中午有輛營業貨運曳引車，行經172線4.7公里處拉扯到電線，導致電線桿應聲倒地，電線桿不偏不倚砸中...

台南南區民宅4樓鐵皮加蓋起火 消防局線上指導6人急疏散

台南南區德興路巷弄內一棟3樓鋼筋混凝土、4樓鐵皮加蓋連棟建物今傍晚5時25分傳出火警，據報4樓後側房間燃燒，勤務中心線上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。