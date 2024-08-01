尖石夏令營害命 新竹縣教育局呼籲家長學生注意「3原則」
新竹縣尖石鄉「武林帖」夏令營昨發生15歲黃姓女高中生，溯溪過程中卡石縫溺斃，新竹縣府今立即展開聯合稽查，新竹縣教育局發出呼籲，提醒家長及學生寒暑假參加營隊，務必注意「多看、多聽、多比較」3原則，確認保險、安全措施都具備再參加。
新竹縣教育局長楊郡慈表示，因坊間體驗營隊活動辦理單位眾多，呼籲學生家長報名營隊活動前務必秉持多看、多聽、多比較的原則，先了解辦理單位的屬性，檢核各戶外活動流程、師資證照和保險、安全防護措施制度等，作為選擇孩子校外活動的參考，才能保障消費者及學生權益。
新竹縣交旅處長陳盈州表示，體育署在2020年就曾公布「辦理溯溪活動應注意事項」，這次武林帖夏令營溺斃意外，應認定為溯溪活動，就該依體育署頒訂的辦理溯溪活動應注意事項處置。
辦理溯溪活動應注意事項中要求，主辦單位辦理沿河川或溪及其鄰近區域溯行活動時，需有領有山域嚮導溯溪類別證書的人員擔任嚮導帶領，並領有國內外相關法人、團體或組織所核發的溯溪專業證書，且在活動開始前14天就該檢具實施計畫，呈報主管機關備查。
不過這次武林帖夏令營意外，竟被發現邊姓業者忘了投保意外險，而且帶隊的張姓副教練沒有證照。新竹縣府聯合稽查小組仍在核對資料釐清，究竟業者有無投保、提交相關實施計畫。
據了解，實施計畫應包含業者依法立案的證明文件，同時業者還要提供溯溪路線、備案路線、活動行程與管理、緊急應變措施與方案及裝備，還要提供溯溪嚮導及安全人員在效期內之的證書影本，並具有保險規畫。
溯溪路線指的是明確路線圖，並說明爬升及下降高度，同時要規畫緊急應變措施，例如天候應變策略、傷病處理程序及救援計畫，並且帶隊人員身上要有通訊設備、衛星定位系統，參與人員也要著安全帽、救生衣及溯溪鞋等裝備。
不過業者疑似並未遵照注意事項辦理溯溪活動，不僅沒有投保意外險，且依照規定10人以上溯溪活動現場應配置3名安全人員，卻僅有2名教練。
主辦單位本應投保公共意外責任保險，或為參與者、溯溪嚮導及安全人員投保傷害保險或特定活動綜合保險，要求保險金額應達到每人體傷300萬元理賠額度、每一事故體傷1500萬元、財物損失200萬元、保險期間總保險金額須達3400萬元，每一被保險人的保險金額不得低於300萬元。
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