影／小貓肝臟碎成肉醬送醫亡 涉施虐男辯稱：我只輕揮一下

新北市林姓男子上個月24日晚上疑似對室友所飼養小貓施虐，導致小貓上腹部到腸子全部瘀血、虎牙非自然斷裂。當晚林男夥同室友將貓送至新北新莊某動物醫院救治，仍傷重不治，通報轄警方到場協處。林男到案辯稱，貓先咬他，他才輕揮一下，警詢後依違反動保法函送動保處裁處。

據了解，林姓男子（20歲）目前無業的他，這個月24日向友人借住新北市中和區租處，未料，當晚他在租處睡覺，疑遭室友鄭女所飼養的貓咪輕咬耳朵，他瞬間發怒出手揮了一下，導致貓咪飛出撞擊櫃子後昏迷。

當晚7時許他醒來查看，赫見貓咪全身冰冷已無生命徵象，趕緊聯繫友人的室友鄭女回家，旋即帶著貓咪趕赴新北市新莊區幸福路一家動物醫院救治，卻回天乏術。翌日檢驗報告出來，獸醫師告知貓咪肝臟碎成肉醬、從上腹部到腸子處全部瘀血，虎牙也非自然斷裂明顯死亡，判定貓咪腹腔出血嚴重「應是被打死的！」

此時，林男才改口「人很不舒服，Oreo咬他耳朵，他只有輕輕揮一下」、「他不是故意的」並下跪磕頭道歉。當天鄭女通報動保處、轄區派出所員警到場協處，並以「一個關於『殘忍虐貓致死』的公審文」寫下453個字還原整個事件上傳IG社群，文末再以「面對這樣的人渣，公審對他來說根本不足為惜！」讓網友們公審。

新北市動保處表示，上月25日接獲動物醫院通報，並將貓隻大體接回解剖，以鑑定死因。當天新莊區頭前派出也針對男嫌疑人進行筆錄，筆錄中說明是貓咬徒手揮出，撞到櫃子。

動保處指出，後續依據動物保護法第25條之規定，若是故意使動物遭受傷害，導致動物重要器官功能喪失、肢體嚴重殘缺或死亡，處2年以下有期徒刑或拘役，併科處新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。