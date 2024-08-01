快訊

塞納河水質真的安全？ 奧運鐵人三項選手：看到不該想太多的東西

被指國民黨附隨組織…救國團56億資產慘遭凍結 行政訴訟結果曝光

影／小貓肝臟碎成肉醬送醫亡 涉施虐男辯稱：我只輕揮一下

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林姓男子上個月24日晚上疑似對室友所飼養小貓施虐，導致小貓上腹部到腸子全部瘀血、虎牙非自然斷裂。當晚林男夥同室友將貓送至新北新莊某動物醫院救治，仍傷重不治，通報轄警方到場協處。林男到案辯稱，貓先咬他，他才輕揮一下，警詢後依違反動保法函送動保處裁處。

據了解，林姓男子（20歲）目前無業的他，這個月24日向友人借住新北市中和區租處，未料，當晚他在租處睡覺，疑遭室友鄭女所飼養的貓咪輕咬耳朵，他瞬間發怒出手揮了一下，導致貓咪飛出撞擊櫃子後昏迷。

當晚7時許他醒來查看，赫見貓咪全身冰冷已無生命徵象，趕緊聯繫友人的室友鄭女回家，旋即帶著貓咪趕赴新北市新莊區幸福路一家動物醫院救治，卻回天乏術。翌日檢驗報告出來，獸醫師告知貓咪肝臟碎成肉醬、從上腹部到腸子處全部瘀血，虎牙也非自然斷裂明顯死亡，判定貓咪腹腔出血嚴重「應是被打死的！」

此時，林男才改口「人很不舒服，Oreo咬他耳朵，他只有輕輕揮一下」、「他不是故意的」並下跪磕頭道歉。當天鄭女通報動保處、轄區派出所員警到場協處，並以「一個關於『殘忍虐貓致死』的公審文」寫下453個字還原整個事件上傳IG社群，文末再以「面對這樣的人渣，公審對他來說根本不足為惜！」讓網友們公審。

新北市動保處表示，上月25日接獲動物醫院通報，並將貓隻大體接回解剖，以鑑定死因。當天新莊區頭前派出也針對男嫌疑人進行筆錄，筆錄中說明是貓咬徒手揮出，撞到櫃子。

動保處指出，後續依據動物保護法第25條之規定，若是故意使動物遭受傷害，導致動物重要器官功能喪失、肢體嚴重殘缺或死亡，處2年以下有期徒刑或拘役，併科處新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

另再依同法33-1條之規定「依第十九條第一項應辦理登記之寵物，及認養依第十四條第一項收容之動物」不得飼養。

林姓男子上個月24日晚上疑似對室友所飼養小貓施虐致死，警詢後依法函送新北動保處裁處。圖／飼主IG
林姓男子上個月24日晚上疑似對室友所飼養小貓施虐致死，警詢後依法函送新北動保處裁處。圖／飼主IG
林姓男子上個月24日晚上疑似對室友所飼養小貓施虐致死，警詢後依法函送新北動保處裁處。圖／飼主IG
林姓男子上個月24日晚上疑似對室友所飼養小貓施虐致死，警詢後依法函送新北動保處裁處。圖／飼主IG

動物醫院 貓咪

延伸閱讀

62歲男糖尿病定期抽血檢查 早期發現7公分肝腫瘤

62歲男糖尿病回診查出7公分肝腫瘤 達文西手術5天出院

柯基生病住院 小貓知道同伴時間不多了「全程守在身邊輕拍安慰」直到最後一刻

小貓困20公尺高架橋 基隆消防局出動雲梯車救援

相關新聞

新竹尖石夏令營害女高中生溺斃 檢方傳喚業者及教練訊問

新竹縣尖石鄉昨發生15歲女高中生不幸在參加夏令營溯溪活動過程中，意外遭捲入溪底石縫溺斃，事發後業者才坦承沒有投保意外險，...

桃園社區驚見未爆彈！現場拉封鎖線 軍方急赴現場確認

桃園市蘆竹區南山路一段某社區驚傳發現未爆彈，一名清潔員今下午在社區中庭打掃時，赫然在花圃泥土中發現疑似未爆彈，蘆竹警方獲...

北市私幼性侵案延燒逾半月 教育局長首露面認調查不足夠

北市信義區某私校幼兒園性侵案延燒超過半個月，昨再爆某國小代理教師涉創意私房偷拍，台北市教育局長湯志民首度公開露面，今出席...

影／小貓肝臟碎成肉醬送醫亡 涉施虐男辯稱：我只輕揮一下

新北市林姓男子上個月24日晚上疑似對室友所飼養小貓施虐，導致小貓上腹部到腸子全部瘀血、虎牙非自然斷裂。當晚林男夥同室友將...

嘉義縣曳引車扯斷電桿奪命 36歲教師騎機車慘遭砸中身亡

嘉義縣義竹鄉後鎮村昨天中午有輛營業貨運曳引車，行經172線4.7公里處拉扯到電線，導致電線桿應聲倒地，電線桿不偏不倚砸中...

台南南區民宅4樓鐵皮加蓋起火 消防局線上指導6人急疏散

台南南區德興路巷弄內一棟3樓鋼筋混凝土、4樓鐵皮加蓋連棟建物今傍晚5時25分傳出火警，據報4樓後側房間燃燒，勤務中心線上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。