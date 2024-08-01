嘉義縣曳引車扯斷電桿奪命 36歲教師騎機車慘遭砸中身亡

嘉義縣義竹鄉後鎮村昨天中午有輛營業貨運曳引車，行經172線4.7公里處拉扯到電線，導致電線桿應聲倒地，電線桿不偏不倚砸中對向車道騎機車、正要到學校參加活動的36歲張姓教師，傷重送醫不治，檢警今天相驗研判死因為身體嚴重創傷致命。

警方表示，昨天中午發生之交通事故，42歲戴姓男子駕駛營業貨運曳引車，沿172線由西往東行駛，在172線4.7公里處拉扯到電線，導致電線桿應聲倒地，撞擊對向騎機車的36歲張姓男教師，送醫不治宣告死亡，雙方皆無酒駕，事故原因仍需釐清。