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嘉義縣曳引車扯斷電桿奪命 36歲教師騎機車慘遭砸中身亡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣義竹鄉後鎮村昨天中午有輛營業貨運曳引車，行經172線4.7公里處拉扯到電線，導致電線桿應聲倒地，電線桿不偏不倚砸中對向車道騎機車、正要到學校參加活動的36歲張姓教師，傷重送醫不治，檢警今天相驗研判死因為身體嚴重創傷致命。

警方表示，昨天中午發生之交通事故，42歲戴姓男子駕駛營業貨運曳引車，沿172線由西往東行駛，在172線4.7公里處拉扯到電線，導致電線桿應聲倒地，撞擊對向騎機車的36歲張姓男教師，送醫不治宣告死亡，雙方皆無酒駕，事故原因仍需釐清。

嘉義縣消防局表示，救護人員到現場時，張男失去呼吸心跳，送嘉義長庚醫院急救，仍因傷重宣告不治；警方調查，張男是義竹鄉某國小老師，正要騎機車到學校參加活動，卻遭電桿砸死，檢警今天相驗，研判張男遭電線桿重創，死因為身體嚴重創傷致命。

嘉義縣曳引車扯斷電桿奪命，36歲教師慘遭砸中身亡。圖／警方提供
嘉義縣曳引車扯斷電桿奪命，36歲教師慘遭砸中身亡。圖／警方提供
嘉義縣曳引車扯斷電桿奪命，36歲教師慘遭砸中身亡。圖／警方提供
嘉義縣曳引車扯斷電桿奪命，36歲教師慘遭砸中身亡。圖／警方提供

交通事故 嘉義 曳引車

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