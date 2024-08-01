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詐團假扮基金會男專員 台中女險寄出存摺成人頭戶

中央社／ 台中1日電

台中市女子「寧寧」，被自稱是某基金會專員的男網友在網路搭訕，稱只要寄存摺至第三方公司認證，就可申請補助金，幸「寧寧」發覺有異到警局詢問，險受騙成為詐團人頭戶。

台中市警察局烏日分局今天表示，瑞井派出所警員張瑞銘7月21日晚間9時30分，接獲1名24歲女子「寧寧」到警局報案稱疑似遇到詐騙。員警安撫女子焦慮情緒，並檢視她的手機聊天記錄，成功揭穿詐騙集團的謊言，才讓女子穩定情緒。

女子向警方表示，月初突然收到自稱是某女性公益基金會，擔任專員的男網友「阿倫」私訊，對方對她噓寒問暖，不久後便說要分享好康資訊，只要與基金會聯繫登記資料，並寄出存摺與金融卡至第三方公司認證，便可獲得補助金新台幣6萬元。

「阿倫」自稱身為基金會人員，不能和「寧寧」有金錢往來，便介紹1名女性專員協助申請流程，在申請過程中，女性專員便告知要先匯款1萬2000元做帳戶安全認證，補助金就會立即匯入戶頭。

「寧寧」發覺有異，放棄申請補助金，但對方便傳來金管會公文，聲稱將凍結她名下金融卡並有牢獄之災。「寧寧」聽聞後趕忙到警局報案，她在聽完員警解釋後，直呼幸好有到警局諮詢，否則恐損失帳戶與金錢，並感謝員警的協助。

台中市 詐騙集團

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