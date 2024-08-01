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新竹尖石夏令營害女高中生溺斃 檢方傳喚業者及教練訊問

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣尖石鄉昨發生15歲女高中生不幸在參加夏令營溯溪活動過程中，意外遭捲入溪底石縫溺斃，事發後業者才坦承沒有投保意外險，檢方已傳喚夏令營業者及2教練訊問，稍晚檢察官將依偵查結果決定是否聲押業者或給予交保。

新竹地檢署表示，今天下午已完成不幸溺斃的15歲黃姓女高中生遺體相驗，死因確認為溺斃，無論何人有涉嫌過失致死，檢方都會追查到底，除了釐清教練事發前有無安全措施準備，還要釐清事發當下救援過程，及事發後現場教練究竟有沒有給予女高中生搶救。

據了解，黃姓女高中生是與同學一同報名參與這次夏令營活動，活動才進行到第3天，就發生悲劇，事發後還有現場學員指證女高中生被拉上岸後，根本沒有教練上前持續給予施救，而是讓溺水的女高中生躺在岸邊等救護車，檢察官也傳2名女高中生的同學作為證人，要釐清事發經過。

女高中生從溪中大石頭旁下水，隨後就被漩渦拉下水底溺水，今天上午前往現場查測，初估水深超過1.5米。記者吳傑沐／攝影
女高中生從溪中大石頭旁下水，隨後就被漩渦拉下水底溺水，今天上午前往現場查測，初估水深超過1.5米。記者吳傑沐／攝影

夏令營 教練 新竹

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