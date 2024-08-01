AI上市公司假投資詐150萬 第3次面交中市警逮車手

台中市警察局第二分局今天宣布查獲詐欺案，日前一女子網路看到投資廣告並下載APP註冊會員，女子先後2次面交共150萬元才驚覺受騙報警，警方在車手現身面交時逮捕送辦。

警方指出，日前33歲鍾姓女子報案指稱，於6月在網路社群IG上看到投資廣告，便與詐團加Line聯繫，詐團慫恿她下載投資APP註冊會員，稱需要現金儲值，雙方約定面交2次，先後面交新台幣100萬元及50萬元。

後續詐團又要鍾女必須繼續投錢才能出金，否則資金將被凍結，鍾女才驚覺遭詐騙而報警，員警隨即展開調查，並協調策劃誘捕行動；詐團成員於7月29日再次聯繫鍾女，要求再投資50萬元，鍾女假意答應並與對方約定於隔天上午10時在指定地點面交款項。

警方於7月30日上午在約定地點埋伏，詐欺車手29歲黃姓男子為取信鍾女，穿白上衣、白球鞋，還佩戴某AI上市公司工作證，從公事包拿出「現金繳款單據」讓鍾女簽收，單據上也蓋有大小公司章，儼然合法投資模樣。

警方指出，黃男雖經偽裝，但詐欺行為仍漏洞百出，員警除逮捕前來收款車手，現場還查扣詐欺贓款1000元、工作手機1支、現金交易單據1張及工作證1份等證物，全案詢問完畢後移送台中地方檢察署偵辦，並將持續向上追查詐騙集團其他成員。