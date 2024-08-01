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屏東青少年交通事故無照駕駛占77% 警連3天專案取締

中央社／ 屏東縣1日電

屏東縣警察局統計今年至7月，青少年發生交通事故共612件，無照駕駛就占77%，伴隨闖紅燈、未戴安全帽等易釀嚴重事故，警方5至7日執行青少年違規取締專案，並增路檢稽查次數。

根據屏東縣政府警察局統計，今年1至7月青少年發生交通事故達612件，其中無照駕駛473件，占整體青少年事故77%，並常伴隨闖紅燈、逆向行駛、未依規定兩段式左轉及未戴安全帽等違規；顯見青少年行車安全觀念及交通安全規則熟知度不足，易釀嚴重事故。

屏東縣警察局今天發布新聞稿指出，為降低青少年交通事故件數，減少傷亡，規劃5至7日，連3天執行青少年違規取締專案，並將結合屏東監理站增加路檢聯稽班次，嚴格取締青少年違規。

另外，青少年無照駕駛行為，可依道路交通管理處罰條例處以新台幣6000至2萬4000元罰鍰外，違規人及監護人也必須接受道安講習4個小時，希望青少年不要以身試法。

屏東縣警察局長戴台㨗表示，許多青少年貪圖一時方便，尚未考取駕照便騎機車上路，家長應當負起教育責任，給予孩子正確法治觀念，而非讓孩子因代步、方便等理由，忽略遵守交通法規的重要性。

交通事故 安全帽 屏東縣政府 警察

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