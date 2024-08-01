影／高粱老饕喝到假酒氣炸飛金門報案 助警破假酒工廠

高雄市一名男子愛喝金門高粱酒，去年底在餐廳喝到假高粱氣炸，搭機飛金門報案；由於金門無私釀酒廠，案件轉由刑事局智財大隊偵辦，逮獲鍾姓、謝姓和洪姓等3男，在高屏地區將回收金門高粱空瓶清洗後，裝入私釀高粱，貼上仿製標籤販售給餐廳、雜貨店等處，現場查扣空酒瓶8159瓶、標籤502張、仿冒金門高粱酒瓶蓋309個；初估侵權市值逾6000萬元。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵三隊警方去年底接獲金門市刑大轉辦案件，警方指出，因高雄市一名嗜喝金門高粱酒的男子，在餐廳喝到金門高粱後，查覺口感不一樣，認為自己喝到假酒，於搭機專門飛往金門報案，金門市刑大查訪後，認為金門當地無私釀酒廠，於是將案件轉交智財大隊偵辦。

智財大隊警方蒐證後，鎖定曾因製造假金門高粱酒被逮的鍾姓老翁（72歲）調查，查出鍾又重操舊業。

警方調查，鍾向在高雄鳥松區做資源回收的洪姓業者（51歲）回收金門高粱酒空瓶，並以松江水將空瓶清洗，向有高粱酒廠基本酒的謝姓業者購買原料，以自己香料配方調酒後，貼上向大陸買來的仿金門高梁酒標籤及瓶蓋，裝上私釀高粱酒，約以市價便宜約1成左右販售至餐廳或雜貨店。

警方今年1月31日發動搜索，逮獲鍾等3男，並起出金門高粱酒空瓶8159瓶、仿冒金門高粱酒標籤502張、仿冒金門高粱酒瓶蓋309件、仿冒金門高粱酒商標膠帶6卷等證物。

由於鍾拒供述詳細流向名單，但因從事賣金門高粱假酒已10年，警方初估，約獲利3、400百萬元；3人警詢後被依商標法、詐欺等罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦，其中鍾以5萬元交保、洪、謝2人以12萬元交保。

公賣局上月鑑價警方查獲的標籤、瓶蓋，初估約侵權逾6000萬元。

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