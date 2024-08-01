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大賺478萬...蝦皮賣破解版Switch 電玩工作站老闆遭訴
新北市新莊一名林姓男子，自2022年底至2023年9月24日止，於蝦皮購物網站上開設電玩工作室賣場，為玩家提供改機晶片以破解任天堂Switch主機防盜拷功能，及販賣盜版遊戲軟體，短短不到一年時間便獲利478萬餘元。經日商任天堂公司提告，新北地檢署依違反住著作權法等罪起訴林男。
檢警調查，正常任天堂Switch主機內，會設有檢查、認證所讀取的遊戲卡匣是否為正版軟體，若非正版即無法執行的防盜拷功能，林男卻成立網路賣場，為玩家提供破解、破壞、規避防盜拷措施的技術服務，由玩家向他購買，或自行購買Switch主機寄送給林男後進行改機。
接著，林男持不詳管道購入的改機晶片，將主機主控處理器連接到外加晶片模組上，由改機晶片模組結合主機內記憶卡儲存改機破解執行檔，改變主機作業程序，使Switch不再執行檢查盜版程序，而予以破解。
經日商任天堂去年8月8日，透過林男賣場購得改造過的Switch主機和記憶卡，檢警去年11月29日前往林男住處搜索，當場扣得改機晶片模組11組、改機軟排線9個，進而查出光是自去年1月1日起至9月24日止，便有578筆交易紀錄，合計獲利達478萬8761元。
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