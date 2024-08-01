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彰化逮「阿公級」車手 加入詐團稱想當人生第二事業
彰化縣員林警分局接連逮捕不同詐騙集團的兩名車手，一名75歲，一名23歲，詐團使出常見的巷愛情交友、投資理財手法，警方及時攔截，為被害人各保住15萬元、20萬血汗錢。
警方今指出，胡姓車手接到指示，到彰化市自強路一帶拿面交的20萬元「投資款」；被害人是透過臉書社群的投資教戰貼文，加入經營社群的投資公司LINE群組及下載線上操作股票APP，看到假造網頁的投資獲利金額每天增加，投資人信以為真，要面交投資款時，23歲胡姓車手被發現形跡可疑，警方趕快逮捕，當場查扣20萬元、工作識別證、收據、工作手機等相關證物。
永靖鄉一名男子的LINE忽有網友加入，美麗大頭照並自稱「歡歡」，跟男子LINE聊天，進而發展網路愛情，「歡歡」誆稱家人急病需要用，與男子相約在永靖國小前面交款15萬元，因男子到兩家金融機構提款被察覺有異，警方據報趕到逮捕75歲孫姓車手，當場查扣15萬及工作識別證、工作手機；據了解，孫男自稱已退休，「幫忙拿錢就有錢可賺」，就當作「第二事業」，沒想到是為詐團工作。
警詢後，將胡、孫二嫌依詐欺罪及洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。員林警分局長吳詠傑指出，員林分局查獲的詐騙案，又是在網路上刊載穩賺不賠、保證獲利的訊息，及進行網路愛情、交友編造藉口急需用錢的詐騙老套，民眾若發現家人疑似被詐或有車手取財，均可撥打165反詐騙專線和110。
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