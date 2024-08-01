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大重機熱愛台7線飆車 聲音大影響居民...將建置測速照相

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市復興區台7線為汽車、大型重機車熱愛飆車道路，不過當地居民反映每逢假日深夜噪音大，盼增設測速及噪音取締儀改善。桃園市環保局回應，今年5月底開始於復興區羅馬公路熱區擺放，至今取締3件，後須視情況機動調整。桃園市交通警察大隊也說，經會勘將於台7線17.9公里下坡處設置測速照相設備，預計12月1日前建置完成。

台7線為復興區主要道路，且居民多居住於道路2側，不過假日深夜時都會有汽、重機車飆車產生噪音，影響居民生活，當地希望在適當地點增設測速器及噪音取締儀器。

市議員蘇偉恩表示，除台7線外，還有台7乙線及羅馬公路等，都是重機騎士熱愛騎車的道路，不過巨大噪音在崎嶇的山路中容易產生回音，時常是車未到聲先到，車子離去後，也能聽到大量聲響，希望市府能加強取締，避免對當地居民生活造成困擾。

環保局回應，復興區羅馬公路熱區已於今年5月30日至6月6日執行聲音照相科技執法作業，不過未拍攝超過機動車輛噪音管制標準可告發件數。後續依據當地反映，聲音照相科技執法稽查作業再從年7月3日設置至今日，共告發3件。

環保局說，全桃園共有27台聲音照相科技執法設備，因聲音會移動，範圍隨機且遍布大街小巷，因此只要是陳情熱區，就會安排時間擺放，每次時間至少約1至2周，後續將依據執法狀況及陳情熱區機動調整放置桃園各處。

交大表示，復興區羅浮路段的交通事故，A2車禍去年共計有8件，今年1至7月則有2件，上月30日與大溪警分局、蘇偉恩服務處會勘，發現17.9公里處路面坡度陡，用路人易有危險，因此決定設置1支測速照相，預計12月1日前建置完成。

桃園市復興區台7線為汽、重機車熱愛飆車道路，不過當地居民反映每逢假日深夜噪音大，盼增設測速及噪音取締儀改善。桃園市環保局回應，今年5月底開始於復興區羅馬公路熱區擺放，至今取締3件，後須視情況機動調整。圖／桃園市環保局提供
桃園市復興區台7線為汽、重機車熱愛飆車道路，不過當地居民反映每逢假日深夜噪音大，盼增設測速及噪音取締儀改善。桃園市環保局回應，今年5月底開始於復興區羅馬公路熱區擺放，至今取締3件，後須視情況機動調整。圖／桃園市環保局提供

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