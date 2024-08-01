快訊

下班別忘帶傘！午後對流雲系發展旺盛 10縣市大雨一路下到晚上

Live／周天成攻守發揮 對抗奈良岡功大首局21:12拿下

以「情婦」身分打進政治圈！賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫 還獲贈BMW

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外海貨輪擱淺台南海邊 「限時景點」意外爆紅成為熱門打卡點

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

凱米颱風期間，被風浪打到黃金海岸邊擱淺的貨船，連日來成為民眾拍照打卡景點。圖／台南市議員李啟維提供
凱米颱風期間，被風浪打到黃金海岸邊擱淺的貨船，連日來成為民眾拍照打卡景點。圖／台南市議員李啟維提供

凱米颱風來襲不但造成台灣嚴重災情，也造成8艘停泊台南茄萣外海貨輪，因不堪風浪衝擊擱淺岸邊，成為網路另類打卡景點，還有一艘沈沒4名船員失蹤，台南市議員李啟維呼籲政府基於人道安全考量，颱風來臨之前應讓這些船隻進港避浪；據安平港務處指出，這些貨輪只是行經公海，並非要進來台灣的港口，也沒要求進港，目前交通部航港局和地方政府也嚴密監控，防範漏油造成海洋汙染。

擱淺貨輪連日來也吸引不少攝影人士拍照，認為貨輪與沙灘海浪形成一座美麗的裝置藝術，「限時景點」吸引許多好奇的民眾，因為很少有機會可以近距離欣賞貨輪，在清晨和黃昏人潮湧入，拍攝船隻與晨曦夕照的美景，更有人來開直播，人潮相當誇張 。

李啟維指出，他平日經過台南濱海公路，就會看到一些貨輪停泊外海，根據了解這些船可能是等待進港卸貨，也可能是為了節省停泊費暫時停在外海，但不管什麼原因，還是要考量安全問題；目前被打到岸邊擱淺的貨船，要拖也拖不動，也不可能就此停在原地不處理，這些船如果破損也有漏油汙染海洋疑慮，日後要如何解體善後都是棘手問題！

李啟維表示，台南外海停泊貨輪已是常態，若颱風來襲，就會掀起滔天巨浪，這些船隻載浮載沉，讓人看了膽顫心驚，畢竟船上有人，台南有安平港，北有布袋港，南有高雄茄萣興達港，政府應建立進港避風機制。

擱淺在黃金海岸船屋北側約300公尺處是非洲多哥籍蘇菲亞號貨輪，9名緬甸籍船員無恙，為了防止漏油，影響海域，在天氣轉晴後已開始抽油，由於貨輪上千噸，必須挖沙並利用漲潮時才能脫困。凱米颱風台南沿海共有3艘貨輪分別擱淺在曾文溪口、鹿耳門溪口及黃金海岸附近。

凱米颱風期間，被風浪打到黃金海岸邊擱淺的貨船，連日來成為民眾拍照打卡景點。圖／台南市議員李啟維提供
凱米颱風期間，被風浪打到黃金海岸邊擱淺的貨船，連日來成為民眾拍照打卡景點。圖／台南市議員李啟維提供
凱米颱風期間，被風浪打到黃金海岸邊擱淺的貨船，連日來成為民眾拍照打卡景點。圖／台南市議員李啟維提供
凱米颱風期間，被風浪打到黃金海岸邊擱淺的貨船，連日來成為民眾拍照打卡景點。圖／台南市議員李啟維提供

凱米颱風 台南 李啟維 漏油

延伸閱讀

凱米颱風釀8外籍船舶擱淺 8月10日前全數完成移除作業

凱米重創牡蠣產業 蚵農憂越南蚵趁機進口大賺颱風財

影／膠筏擱淺小琉球花瓶石礁岩 海巡漁民合力解救脫困

凱米造成8船擱淺！2船已移除殘油 其餘1周內完成

相關新聞

影／台西這家小7搞變裝秀？深夜佩槍警察當店員 暖心原因曝光

「叮噹！歡迎光臨！」雲林縣台西鄉靠近中山路一家統一超商，前天凌晨向台西派出所求援，原以為搶案或糾紛，結果竟是店員深夜突感...

萬華阿公店小姐被客人「拉頭髮、狂打頭」 至少3女受害…影片曝光

台北市萬華區廣州街夜市驚傳阿公店小姐遭毆打。陳姓男子至萬華阿公店找小姐陪坐喝酒，酒醒後發現身上飾品不見，懷疑被小姐洗劫，...

彰化逮「阿公級」車手 加入詐團稱想當人生第二事業

彰化縣員林警分局接連逮捕不同詐騙集團的兩名車手，一名75歲，一名23歲，詐團使出常見的巷愛情交友、投資理財手法，警方及時...

大重機熱愛台7線飆車 聲音大影響居民...將建置測速照相

桃園市復興區台7線為汽車、大型重機車熱愛飆車道路，不過當地居民反映每逢假日深夜噪音大，盼增設測速及噪音取締儀改善。桃園市...

非法雇用來台探親大姨子洗碗 八德日本拉麵店老闆GG了

某連鎖日本拉麵店的八德分店，去年10月起出現2名中國籍女子在店內洗碗、打掃清潔，經內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊據...

影／新北樹林社區冷氣室外機冒煙起火 全面燃燒消防馳援

新北市樹林區大成路一棟社區大樓冷氣室外機，今天上午9時許突然冒煙起火，新北市消防局獲報出動人車趕抵，社區保全已先行使用滅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。