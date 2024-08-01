外海貨輪擱淺台南海邊 「限時景點」意外爆紅成為熱門打卡點

凱米颱風期間，被風浪打到黃金海岸邊擱淺的貨船，連日來成為民眾拍照打卡景點。圖／台南市議員李啟維提供

凱米颱風來襲不但造成台灣嚴重災情，也造成8艘停泊台南茄萣外海貨輪，因不堪風浪衝擊擱淺岸邊，成為網路另類打卡景點，還有一艘沈沒4名船員失蹤，台南市議員李啟維呼籲政府基於人道安全考量，颱風來臨之前應讓這些船隻進港避浪；據安平港務處指出，這些貨輪只是行經公海，並非要進來台灣的港口，也沒要求進港，目前交通部航港局和地方政府也嚴密監控，防範漏油造成海洋汙染。

擱淺貨輪連日來也吸引不少攝影人士拍照，認為貨輪與沙灘海浪形成一座美麗的裝置藝術，「限時景點」吸引許多好奇的民眾，因為很少有機會可以近距離欣賞貨輪，在清晨和黃昏人潮湧入，拍攝船隻與晨曦夕照的美景，更有人來開直播，人潮相當誇張 。

李啟維指出，他平日經過台南濱海公路，就會看到一些貨輪停泊外海，根據了解這些船可能是等待進港卸貨，也可能是為了節省停泊費暫時停在外海，但不管什麼原因，還是要考量安全問題；目前被打到岸邊擱淺的貨船，要拖也拖不動，也不可能就此停在原地不處理，這些船如果破損也有漏油汙染海洋疑慮，日後要如何解體善後都是棘手問題！

李啟維表示，台南外海停泊貨輪已是常態，若颱風來襲，就會掀起滔天巨浪，這些船隻載浮載沉，讓人看了膽顫心驚，畢竟船上有人，台南有安平港，北有布袋港，南有高雄茄萣興達港，政府應建立進港避風機制。

擱淺在黃金海岸船屋北側約300公尺處是非洲多哥籍蘇菲亞號貨輪，9名緬甸籍船員無恙，為了防止漏油，影響海域，在天氣轉晴後已開始抽油，由於貨輪上千噸，必須挖沙並利用漲潮時才能脫困。凱米颱風台南沿海共有3艘貨輪分別擱淺在曾文溪口、鹿耳門溪口及黃金海岸附近。