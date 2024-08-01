新北女高中生在新竹溺斃 教育局呼籲注意暑期水域安全
新竹縣尖石鄉錦屏溪周邊的武林帖夏令營昨下午發生溺水意外，一名15歲女高生在不幸溺水送醫搶救後不治。該名女學生就讀新北女高校，新北教育局表示獲知後，已提醒學校協助家屬保險理賠，提供相關資源，並呼籲注意暑假水域遊憩安全。
新竹縣尖石鄉武林帖夏令營昨驚傳女高校生溺斃意外，15歲黃姓女生不慎在溯溪過程被捲入、腳卡石縫中溺斃，今天上午新竹縣府交旅處等前往聯合稽查釐清溺水過程。
新北市教育局得知該女學生就讀新北市私立高中，表示經學校回報該營隊為私人辦理性質，為家長透過廣告為學生個別報名，該校僅一名學生參與活動。
教育局說，發生不幸意外教育局深感遺憾，已協同法制局提供家長法律相關諮詢，提醒學校積極協助家屬後續申請學生團體保險理賠，並提供相關協助資源。教育局持續叮嚀學生暑假期間水域及遊憩安全注意事項，並運用新北校園通APP、社群網站等各式管道，宣導水域安全相關資訊。
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