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橋墩旁有枴杖 彰化警消救起74歲阿婆已來不及

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣消防局今上午約11點半接獲報案，指稱大村排水疑似有人落水，經消防局出動12名消防人員沿著落水地點往下游搜救，距離500公尺處找到溺水者並打撈上岸，已無呼吸心跳且四肢僵硬，家屬指認後拒絕送醫。

據了解，民眾報案指稱，大村鄉大智路二段216號附近的大村排水頂角橋墩旁有一支拐杖，疑似有長者落水，經消防局出動1大隊、3分隊，9輛消防車輛、1輛救護車和12名消防人員全力搜救。

因凱米颱風過後，排水的河床泥濘，兩岸雜草長高，消防人員駕駛船艇搜尋，並沿岸搜尋，遙控空拍機拍攝畫面，在距離疑似落水地點的下游500處發現長者在排水岸邊，經使用器材車吊臂、吊籃擔架吊掛救起，救護人員評估已無意識呼吸脈搏且肢體僵硬。

溺斃者是74歲女性長者，家人對她落水後無生命跡象，悲痛萬分但拒絕送醫，警方將調閱大村排水沿途錄影監視畫面釐清她落水的真正原因。

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彰化縣警消出動搜救溺水的74歲女性長者。圖／民眾提供
彰化縣警消出動搜救溺水的74歲女性長者。圖／民眾提供

消防人員 溺水

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