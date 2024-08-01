橋墩旁有枴杖 彰化警消救起74歲阿婆已來不及
彰化縣消防局今上午約11點半接獲報案，指稱大村排水疑似有人落水，經消防局出動12名消防人員沿著落水地點往下游搜救，距離500公尺處找到溺水者並打撈上岸，已無呼吸心跳且四肢僵硬，家屬指認後拒絕送醫。
據了解，民眾報案指稱，大村鄉大智路二段216號附近的大村排水頂角橋墩旁有一支拐杖，疑似有長者落水，經消防局出動1大隊、3分隊，9輛消防車輛、1輛救護車和12名消防人員全力搜救。
因凱米颱風過後，排水的河床泥濘，兩岸雜草長高，消防人員駕駛船艇搜尋，並沿岸搜尋，遙控空拍機拍攝畫面，在距離疑似落水地點的下游500處發現長者在排水岸邊，經使用器材車吊臂、吊籃擔架吊掛救起，救護人員評估已無意識呼吸脈搏且肢體僵硬。
溺斃者是74歲女性長者，家人對她落水後無生命跡象，悲痛萬分但拒絕送醫，警方將調閱大村排水沿途錄影監視畫面釐清她落水的真正原因。
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